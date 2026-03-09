En Día Ministerio Público, fiscales resaltan importancia justicia transparente

Santo Domingo.- Al conmemorarse este lunes el Dia Nacional del Ministerio Público, la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom) afirmó que este día constituye un momento de reflexión sobre la importancia de una justicia equitativa, transparente y cercana a la ciudadanía.

Andrés Comas Abreu, coordinador general de la entidad, sostuvo que “como servidores públicos, reconocemos la gran responsabilidad que implica representar a la sociedad en la defensa de la legalidad y en la búsqueda permanente de la verdad”.

Resaltó el legado del patricio Francisco del Rosario Sánchez, primer fiscal de la República Dominicana, y exhortó a todos los miembros del Ministerio Público a continuar ejerciendo su función con ética, profesionalismo y profundo respeto por los principios democráticos”.

“Recordamos hoy a un ser humano decidido, valiente y profundamente patriota, cuya vida estuvo marcada por el compromiso con la libertad, la dignidad y la defensa de la nación. Su legado continúa inspirando a quienes, desde el Ministerio Público, trabajan cada día en favor de la verdad, la legalidad y el bienestar de la sociedad dominicana”, indicó, en un comunicado.

Recordó que la labor del Ministerio Público encuentra sus raíces en el ejemplo de Sánchez, quien no solo luchó por la independencia nacional, sino que también representó los más altos valores de defensa de la ley, la dignidad humana y el interés colectivo.

“Los fiscales dominicanos, inspirados en su legado, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, que es el fundamento de la protección de los derechos fundamentales y la persecución responsable del delito, siempre con apego a la Constitución y a los convenios internacionales que somos signatarios”, precisó.

Sostuvo que, como FiscalDom, “siempre estaremos como asociación defendiendo los derechos vulnerados en favor del Ministerio Público”.

