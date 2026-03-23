EN DESPLIEGUE A GRAN ESCALA POR AIRE MAR Y TIERRA ARRESTAN CINCO HOMBRES E INCAUTAN 564 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

Santo Domingo.- En una amplia e intensa operación por aire, mar y tierra, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y el Ejército (ERD), apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, incautaron un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaína, en una labor de interdicción conjunta desarrollada, frente a las costas de la provincia de Barahona.

Las fuerzas de seguridad, coordinadas por miembros del Ministerio Público, montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre, para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida, que según informes de inteligencia, se movilizaba hacia las costas dominicanas, con un importante alijo de presuntas sustancias narcóticas.

Luego de varias horas de un ininterrumpida persecución, los individuos, al notar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha, lanzaron varias pacas al mar y emplayaron la embarcación en las costas de la playa San Rafael, lo que obligó una amplia movilización de unidades de reacción para asegurar el control total de todo el litoral.



Posteriormente, se ejecutó un operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona, logrando confiscar en el interior de la embarcación, varias pacas, así como recuperar de las aguas del mar Caribe, otros 13 sacos, conteniendo un total de 564 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.

Durante la intervención, arrestaron a cinco hombres y se ocupó una embarcación de 23 pies de eslora, con un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza, una pistola con su cargador, varias cápsulas, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia, a otros miembros de esta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

«Se trata de estructuras criminales que operan en la región Este del pais, cuya metodología consiste en ingresar cargamentos masivos de sustancias narcóticas, mediante embarcaciones de alta velocidad provenientes de las costas suramericanas”, señala el comunicado de prensa.

Los 564 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el peso exacto del cargamento confiscado en esta nueva operación contra las estructuras de narcotráfico.

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