EMPRESARIOS SDE RECHAZAN INTENCIÓN COBRO NUEVO IMPUESTO

Representantes del sector empresarial de Santo Domingo Este rechazaron la intención del alcalde de esa demarcación, Dio Astacio, que pretende imponer el pago de un impuesto de permiso de operación de negocios, que va desde los RD$3,000 hasta RD$20,000.

El pago de este arbitrio se estableció en el año 2011 con la resolución 05-11, en el segundo periodo de la gestión que desempeñó del extinto alcalde, Juan De los Santos.

En su discurso de juramentación como presidente de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM), Andrés Tejada, sostuvo que la pretención de Astacio es una violación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la cual no faculta a ninguna sala capitular a crear impuestos, además de que no puede tener efectos retroactivos ni crear duplicidad de pagos de arbitrios

Así como también, sostuvo el dirigente empresarial, el Artículo 93 Constitución de la República, que contempla que sólo el Congreso Nacional tiene la facultad de crear impuestos.

Durante el acto, Tejada presentó una hoja de ruta enfocada en la modernización y el fortalecimiento gremial, destacando los siguientes pilares para su mandato: renovación generacional y la ampliación la matrícula de la institución, integrando así activamente a empresarios jóvenes para asegurar el dinamismo y la continuidad del liderazgo empresarial.

También destacó la solidez de la institución y el esfuerzo de quienes le antecedieron en el cargo.

«Valoro el trabajo de estos 38 años de todos los hombres y mujeres que presidieron esta institución; somos el legado de su gran trabajo», afirmó el nuevo presidente ante una audiencia compuesta por líderes, comerciantes y personalidades del sector empresarial. Prometió trabajar arduamente por la familia y la socialización entre los miembros, entendiendo que la unidad personal es la base del éxito profesional.

Reafirmó su compromiso de asumir la defensa firme del sector empresarial ante los retos económicos actuales, promoviendo políticas que favorezcan el crecimiento sostenible de sus asociados.

“Haré fortalecer las sinergias comerciales para que la SAM siga siendo un motor de oportunidades y desarrollo para todos sus integrantes”, dijo.

El evento concluyó con el compromiso de la nueva directiva de mantener la excelencia que ha caracterizado a la Sociedad Acción Multiempresarial durante casi cuatro décadas de servicio ininterrumpido al país.

SAM es una entidad fundada hace 38 años que agrupa a empresarios de sectores vitales para la economía nacional, incluyendo ferreteros, electrodomésticos, servicios funerarios, médicos, mayoristas, entre otros rubros de gran impacto social y comercial.

PIE DE FOTO

Constantino Ramírez, Joaquín Hilario, Leticia Centurión, Andrés Tejada y Riubel Monte De Oca.