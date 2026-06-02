El Tiempo Corre: El Mejor Momento para Invertir es Hoy
Por: Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario
Hace apenas unos meses estábamos despidiendo el año 2025, haciendo planes, estableciendo metas y prometiéndonos que este sería el año en que tomaríamos aquellas decisiones que venimos posponiendo desde hace tiempo. Sin embargo, ya estamos en junio y pareciera que el tiempo se hubiera acelerado.
La realidad es que el tiempo no se detiene para nadie. Los días pasan, los meses avanzan y, cuando menos lo esperamos, otro año habrá llegado a su fin. La pregunta importante no es cuánto tiempo ha pasado, sino qué hemos hecho con el tiempo que hemos tenido.
Muchas personas viven esperando «el momento perfecto». Esperan tener más dinero, mejores condiciones, más estabilidad o menos compromisos. Pero la verdad es que ese momento perfecto rara vez llega. La vida sigue su curso y quienes progresan son aquellos que toman decisiones aun cuando las circunstancias no sean ideales.
Esto es especialmente evidente en el sector inmobiliario. Durante casi cuatro décadas asesorando a familias e inversionistas, he escuchado frases como: «Voy a esperar un poco más», «Quizás el próximo año», «Cuando ahorre un poco más» o «Déjeme pensarlo». Lo curioso es que muchas de esas personas, años después, descubren que la propiedad que pudieron comprar en ese momento ahora cuesta el doble o el triple.
Mientras algunos esperan, el mercado avanza.
Los precios suben, las oportunidades disminuyen y las condiciones cambian. Lo que hoy parece costoso, mañana podría parecer una ganga. La historia del mercado inmobiliario nos demuestra que quienes toman acción con planificación y prudencia suelen obtener mejores resultados que quienes pasan años esperando.
Pero este mensaje no aplica únicamente para la compra de una vivienda o una inversión inmobiliaria. También aplica para la educación, el emprendimiento, el ahorro, la salud y las relaciones personales.
¿Cuántas veces hemos dicho que comenzaremos a ejercitarnos el próximo lunes? ¿Cuántos cursos hemos querido tomar y seguimos posponiendo? ¿Cuántos proyectos permanecen guardados en una libreta porque esperamos sentirnos completamente preparados?
La verdad es que la acción produce resultados; la postergación produce arrepentimientos.
Cada día que pasa es una oportunidad menos para acercarnos a nuestras metas. No se trata de actuar de manera impulsiva, sino de decidir con responsabilidad y dar el primer paso. Porque los grandes logros no ocurren de un día para otro; son el resultado de pequeñas acciones constantes tomadas en el momento adecuado.
Si usted ha estado pensando en adquirir una vivienda, invertir en bienes raíces o comenzar un proyecto importante para su futuro, pregúntese: ¿qué estoy esperando realmente?
Quizás no necesite esperar más. Quizás lo que necesita es informarse mejor, buscar asesoría profesional y comenzar a moverse en la dirección correcta.
El tiempo seguirá avanzando, con o sin nuestras decisiones. La diferencia es que dentro de unos años algunas personas podrán mirar hacia atrás y decir: «Qué bueno que actué cuando tuve la oportunidad». Otras lamentarán no haberlo hecho.
La decisión, como siempre, está en nuestras manos.
No permita que otro año pase sin acercarse a sus sueños. El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy.
Y tú, ¿qué piensas?
El tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos. Hace poco estábamos haciendo planes para este año y hoy ya hemos recorrido buena parte del camino.
Por eso quiero dejarte estas preguntas:
- ¿Qué sueño has estado posponiendo?
- ¿Qué decisión importante necesitas tomar antes de que termine este año?
- ¿Estás esperando el momento perfecto o estás creando tus propias oportunidades?
- ¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco años?
- ¿Qué acción concreta puedes tomar hoy para acercarte a ese futuro?
- Si hoy tuvieras la oportunidad de comprar la propiedad que deseas, ¿darías el paso o seguirías esperando?
- ¿Cuánto más estás dispuesto a esperar para comenzar a construir tu patrimonio a través de los bienes raíces?
- Si los precios siguen aumentando, ¿cómo te sentirás dentro de unos años al recordar que pudiste invertir hoy?
- ¿Estás preparando el futuro de tu familia o dejando que las oportunidades pasen de largo?
Recuerda que los sueños no se cumplen con el paso del tiempo, sino con las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos.
Porque el tiempo seguirá corriendo para todos. La verdadera diferencia la marcarán aquellos que decidieron actuar hoy.
Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará conocer tu punto de vista.