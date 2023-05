EL SISTEMA DEMOCRATICO

‘’Quien escribe es descendiente de la estirpe del Patricio Juan Pablo Duarte’’.

La democracia nace en la Antigua Grecia, específicamente en Atenas, en el siglo V. a.c., (el siglo de Pericles); por ellos se le denomina frecuentemente como democracia ateniense.

El nacimiento de la democracia es el producto de una elite pensante y dominante de la antigüedad, pues ellos establecían la regla de ese sistema. Winston Churchill estableciendo el origen de la democracia cuando en la Segunda Guerra Mundial, pidió la palabra en la Cámara de los Comunes para definir lo que era ese régimen llamado democracia como un mal régimen pero que el peor de los males de esta era la demagogia y la corrupción, porque el mismo era desprovisto de todo sentido humanista pues desde el mismo origen de su nacimiento su primera víctima fue ‘’Jesús’’, el Rabí de Galilea.

Por qué Jesús fue su primera víctima, porque enfrento ese funesto adefesio en el cual se sustentaban las hordas romanas que con clavos y lanzas imponían el sistema democrático sin ninguna contemplación.

Por eso Jesús fue fusilado a la usanza de la época con los clavos en el madero; desde ese nacimiento en que nace este mal llamado democracia el destino de la humanidad está sentenciado a los más crueles persecuciones y exterminios del ser.

Es un régimen inhumano que se ampara en la sombre de las noches para cometer sus atrocidades donde no hay orden, no hay seguridad, donde solamente impera el caos de un sistema nacido del averno. Si la humanidad no busca las formas para eliminar ese sistema esta terminara destruyendo al ser humano, porque la misma es una negadora de Dios.

Por eso yo, no creo en ese régimen exterminador como es la serpiente venenosa del sistema democrático. Yo creo en las fuerzas de los pueblos amparados en la dictadura de las Bayonetas; pues solamente con los filos de la misma a través de la lucha de los pueblos podrían hacerle justicia a este funesto sistema llamado democracia y, por lo tanto, yo nada más creo en al dictaduras impuestas por los pueblos de lo contrario seremos naciones exterminadas por este maleficio llamado democracia.