- Publicidad -
Turismo

El ministro David Collado lanza en Colombia la plataforma “Conoce el Paraíso”.

La iniciativa fue presentada ante turoperadores y agentes de viajes de nueve países de Latinoamérica.

PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura
El ministro de Turismo, David Collado, lanzó la plataforma de promoción turística Conoce el Paraíso, como parte de su estrategia para garantizar que visitantes latinoamericanos siguen escogiendo a República Dominicana como su principal destino de vacaciones.
La actividad está dirigida especialmente a los principales turoperadores y agentes de viajes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Venezuela.
Durante el encuentro el ministro mostró las novedades, fortalezas y oportunidades de los múltiples destinos dominicanos, incluyendo Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samaná, La Romana, Miches y Punta Cana, entre otros.
Además, de la industria turística regional, la actividad contó con la presencia de medios de comunicación especializados y generalistas, así como plataformas digitales enfocadas en viajes y estilo de vida, quienes participaron activamente en las experiencias y presentaciones.
“No estamos vendiendo un país, estamos promocionando una experiencia, la esencia, la cultura, la gastronomía y las raíces de República Dominicana, creando momentos memorables para posicionar nuestra nación”, expresó Collado.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de actividades inmersivas, capacitaciones y demostraciones culturales, diseñadas para mostrar de manera auténtica la diversidad y esencia que definen a República Dominicana.
Los invitados participaron en actividades que fusionaron historia, arte, tradición y gastronomía:
• Sip & Paint con Korah Studio: Una experiencia creativa inspirada en la Ciudad Colonial, donde los asistentes pintaron mientras disfrutaban de café dominicano, en una fusión perfecta de arte y tradición.
• Sugar Cane: Cata de Ron: Un recorrido sensorial dedicado al ron dominicano con denominación de origen, guiado por expertos que compartieron su historia, procesos y perfiles aromáticos.
• La Cueva del Edén: Legado Taíno: Una experiencia que conectó a los participantes con las raíces ancestrales de la isla a través de la elaboración del casabe, explorando técnicas heredadas de la cultura taína.
• Merengue y Bachata con Swing: Una clase de baile en formato Silent Disco, donde los asistentes se sumergieron en los ritmos emblemáticos del merengue y la bachata.
El encuentro reafirma el compromiso de República Dominicana con el fortalecimiento del turismo en Latinoamérica, priorizando la creación de lazos sólidos, el intercambio cultural y la presentación directa de la riqueza turística que posiciona al país como el destino líder del Caribe.
Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Federaciones de Taxis Turísticos rechazan nuevas licencias del INTRANT y exigen respeto a sus áreas de trabajo

18 de noviembre de 2025

PALLADIUM HOTEL GROUP REABRIRÁ GRAND PALLADIUM BÁVARO RESORT & SPA CON DOS CONCEPTOS EXCLUSIVOS

18 de noviembre de 2025

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) renueva su sello de excelencia global y consolida su liderazgo en sostenibilidad y calidad con la recertificación de las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

17 de noviembre de 2025

Santo Domingo, R.D.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) obtiene, por tercer año consecutivo, un índice de 91% en la evaluación interna sobre salud organizacional, que realiza anualmente la firma internacional Great Place To Work (GPTW), reafirmando su compromiso con el bienestar integral de sus colaboradores dentro de su proceso de transformación. Los resultados se basan en una encuesta anual a los empleados de las organizaciones, con un análisis de cinco aspectos: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. La entidad financiera ha mantenido un crecimiento sostenido en todas las dimensiones evaluadas, destacándose especialmente en aquellas relacionadas con el orgullo y el compañerismo. “Estos indicadores son el resultado de promover un ambiente de cercanía, colaboración y confianza para nuestros colaboradores, donde cada persona se sienta valorada y motivada a desarrollar su máximo potencial”, expresó Amelia Prota, Vicepresidente Senior de Transformación, Talento y Sostenibilidad APAP. Asimismo, destacó que “un elemento diferenciador de nuestra propuesta de valor es la cultura interna, cimentada en los valores de transformación proactiva, agilidad, excelencia en resultados, pasión y empoderamiento colaborativo”. “Su metodología es rigurosa, objetiva y marca un estándar global para definir excelentes lugares de trabajo en todos los sectores”, apuntó Prota. Desde hace más de una década, APAP figura en el ranking de Great Place To Work® como una de las mejores empresas para trabajar en República Dominicana y el Caribe. Esta certificación se basa en una auditoría de procesos y prácticas de gestión humana, así como en la evaluación directa de colaboradores y líderes sobre las condiciones laborales.

13 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!