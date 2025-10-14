- Publicidad -
El Índice Mensual de Actividad Manufacturera asciende a 58.7 en septiembre 2025

PRIMICIAS DIGITAL14 de octubre de 2025
Santo Domingo. – El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) continuó ascendiendo al pasar de 55.2 en agosto a 58.7 en septiembre del presente año.

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.  Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior. 

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. 

En septiembre, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación a agosto: “Volumen de ventas” pasó de 57.6 a 65.5; “empleo” revirtió su tendencia a la baja y se colocó sobre la barrera de los 50.0 al pasar de 47.1 en agosto a 53.0 en septiembre; y “plazo entrega de suplidores” que pasó de 51.0 en agosto a 54.0 en septiembre 2025.

En cambio, “volumen de producción” pasó de 58.9 en agosto a 58.6 en septiembre, mientras que “inventario de materias primas” descendió de 56.9 en agosto a 55.0 en septiembre.

Es decir, que las cinco variables permanecieron sobre la barrera de los 50.0

El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de septiembre 2024 a septiembre 2025.

 

Cuadro

Índice Mensual de Actividad Manufacturera Ajustado por Factor Estacional
septiembre 2024 a septiembre 2025



Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.



