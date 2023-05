EL HOMBRE Y LA VIOLENCIA

Desde el comienzo de la misma humanidad el hombre viene luchando en una constante guerra la cual no termina porque esta no es el producto de un sentir o de un problema entre religiones, sino por un poder de intereses para ampliar su poderío hegemónico subyugando a los demás pueblos con intervenciones de guerras, convulsionando al mundo y del cual el hombre viene luchando desde su mismo origen, desde que se consolido y se formo en sociedad y de esta han surgidos las divisiones del hombre.

Por qué surgen estas divisiones, porque hay un interés marcado de subyugar al hombre siempre al más débil. El hombre de mayor poderío siempre domina y doblega al más endeble, al más necesitado, lo explota como esclavo, pues si tomarnos las páginas de la historia en las manos las encontraremos todas teñidas con las sangres de los pueblos oprimidos.

Desde el origen mismo de la humanidad hasta el presente esa lucha sigue constante tanto en lo religioso como en lo político, ya que, hemos podido ver que el sistema político con su perfil de democracia no son más que una estafa y una explotación, todo a base de mentiras y de las cuales ya los pueblos se hartaron porque han visto en la misma que no es más que una falacia la cual lo ha mantenido doblegado a esta elite oligarca empresarial y bajo el dominio que lo mismo imponen siendo estos sumisos al poder extranjero, pues no se puede dudar de que los mismos son sus fieles servidores aplicando una política eminentemente contraria al pueblo para beneficiarse ellos como elite dominante.

¡Oh…! Acaso el pais no está sufriendo el alto costo de la canasta básica familiar y el alto costo de los productos de primera necesidad, y la escasez de los mismos como son la escasez de agua, luz, medicina; bajos sueldos de empleados públicos y como son las bajas pensiones de civiles y militares, como de igual manera el atropello a las clases profesionales como son: los médicos, las enfermeras, los abogados y la clase obrera.

Esto conlleva siempre a los pueblos a protestas y a grandes estallidos de violencias sociales como van a suceder. Porque esta es la lucha de los pueblos oprimidos pues no tiene otra salida.