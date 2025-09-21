El Fantasma dela División: Para Sobrevivir al 2028, el PRM Necesita su Brújula Peñagomista

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ostenta hoy un poder casihegemónico en la política dominicana, consolidado tras victorias electoralesconsecutivas. Sin embargo, bajo la superficie de este dominio, resuenan losecos de un pasado conflictivo, un fantasma que persigue a su estirpe política:el fantasma de la división. Para evitar la división de organización elpresidente Luis Abinader, deben mirar hacia atrás, no para repetir errores,sino para reencontrar la brújula ideológica de su más notable líder histórico:José Francisco Peña Gómez.

La historia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), padrepolítico del PRM, es una lección agridulce.

Bajo el liderazgo de Peña Gómez, unhombre de orígenes humildes y profunda sensibilidad social, el PRD fue unvehículo de esperanza para las masas, alcanzando el poder en 1978 y 1986. PeñaGómez, defensor incansable de la socialdemocracia, entendía que el mayorenemigo de su partido no estaba en la acera de enfrente, sino en sus propiasfilas. Su advertencia fue profética: “¡Al PRD, sólo lo destruía el propioPRD!”.

Esa destrucción anunciada tiene, según algunos, una raíz casigenética.

La salida de un Juan Bosch descrito como prepotente y arrogante dejóuna cicatriz, y décadas más tarde, la ambición personal de Hipólito Mejía demodificar la Constitución para su reelección provocó la fractura definitiva.

Deese doloroso parto, forzado por intereses particulares, nació el PRM. Hoy,irónicamente, la historia amenaza con repetirse.

En los pasillos del poder actual, se libra una batalla silenciosa peroferoz. Fundadores del partido y altos funcionarios del gabinete ya no miranhacia el presente, sino que tienen sus ojos fijos en la silla presidencial de2028.

Esta carrera adelantada está provocando dos peligrosas consecuencias: elprograma de gobierno se descuida y, más importante aún, los dirigentes medios yla militancia, el verdadero motor del partido, se sienten abandonados.

Se estáabonando el terreno para el descontento y, eventualmente, la división. Mientras la cúpula debate el futuro, la sociedad exige respuestas enel presente. El clamor popular es claro y contundente. La gente exige uncombate real y transparente contra la corrupción, tanto la pasada como lapresente.

Demanda el fin de los apagones que castigan a los hogares y pequeñosnegocios. Pide a gritos un control efectivo sobre los precios de los alimentosy que los programas de subsidios lleguen a quienes verdaderamente losnecesitan, no a redes clientelares.

La ciudadanía reclama un gobierno desconectado de los empresariosagiotistas que se han lucrado a costa de los marginados. Cada una de estasdemandas insatisfechas es una grieta en la base de apoyo del PRM. La solución aesta encrucijada no requiere inventar una nueva fórmula, sino retomar losprincipios fundacionales.

El presidente Abinader debe hacer un giro valiente y retomar el»Peñagomismo» como eje de su gobierno. Esto significa gobernar paralos más pobres, para aquellos que aún luchan por acceso a servicios tan básicoscomo agua potable, electricidad constante, una vivienda digna y, sobre todo,salud y educación gratuitas de calidad.

Ese es el único camino para romper elciclo de pobreza perpetrado por los privilegios de unos pocos. Para evitar la derrota del 2028, el presidente, con la «palancadel cambio» que prometió, debe gobernar con absoluta transparencia,escuchar las críticas, fortalecer la economía desde la base y, crucialmente,promover la unidad interna.

Debe construir un consenso amplio entre suslíderes, recordándoles que el poder es un medio para servir, no un fin en símismo. La lección es clara: un presidente que gobierna bien para todos,construye un partido invencible.

Uno que permite que las ambiciones internas lodistraigan de las necesidades de su gente, siembra su propia derrota. Laselecciones de 2028 se están decidiendo hoy.

Lic. Luis Ma. Ruiz Pou

luisruiz47@gmail.com