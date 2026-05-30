El CRD visualiza a las madres dominicanas como arquitectas del cambio y la resiliencia
SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) resaltó que en nuestra sociedad las madres dominicanas se destacan como verdaderas arquitectas del cambio y la resiliencia. En ese sentido, llamó a todos los sectores unirse a los esfuerzos y aportes que éstas realizan por un presente luminoso y un futuro guado por una firme fe y esperanza.
Asimismo, la entidad, que cuenta entre sus ejecutivas a Guillermina Marizán Santana, Eglys Esmurdoc Castellanos, Cristiana Rodríguez de Alba, Gloria Garabot de Abukarma, Zamira Asilis de Estévez, Ylma Nuñez de Garcia y a Luchy Sánchez Reynoso, manifestó que es de justicia reconocer el invaluable y extraordinario rol que desempeñan como agentes de transformación y fortaleza que nuestra nación requiere colectivamente, especialmente para las familias que la integran.
El CRD Indicó que las madres dominicanas han demostrado una capacidad excepcional para adaptarse a los desafíos, superar obstáculos y liderar con amor y determinación. Su dedicación, sacrificio y tenacidad son las bases sobre las cuales se construyen hogares sólidos y comunidades prósperas.
Consideró que, con su influencia positiva y su ejemplo inspirador, las madres tienen el poder de transformar no solo sus propias familias, sino también la sociedad en su conjunto. Al fomentar con su luz y autoridad moral la educación, el respeto mutuo y la igualdad, contribuyen significativamente a forjar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.
Señaló que en nuestro país las madres son el corazón latente que impulsa el progreso y la esperanza en cada rincón del territorio. Su labor incansable y su amor incondicional son pilares fundamentales en la construcción de un futuro mejor para las generaciones presentes y venideras.
Finalmente, el organismo de desarrollo que agrupa a las provincias de la Región Nordeste y el Cibao Central consideró que la celebración el Día de las Madres convoca a todos a rendir homenaje a estas valientes mujeres que, con su determinación moldean un mañana mejor. A la vez, invitó al reflexionar sobre las tareas y responsabilidad que cada a uno nos corresponden asumir por la sociedad dominicana, tomar de guía su influencia y honrar su legado de amor y resiliencia
Lic. Cristiana Rodríguez de Alba, Coordinadora de la Comisión de CRD de planificación del desarrollo de las instituciones de niños, niñas y adolescentes.
Lic. Gloria Garabot de Abukarma, Coordinadora de la comisión del CRD de desarrollo de la mujer.
Empresaria Deicy de la Cruz de Sánchez
Arquitecta Samira Asilis de Estévez