El CRD visualiza a las madres dominicanas como arquitectas del cambio y la resiliencia

SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) resaltó que en nuestra sociedad las madres dominicanas se destacan como verdaderas arquitectas del cambio y la resiliencia. En ese sentido, llamó a todos los sectores unirse a los esfuerzos y aportes que éstas realizan por un presente luminoso y un futuro guado por una firme fe y esperanza.

Asimismo, la entidad, que cuenta entre sus ejecutivas a Guillermina Marizán Santana, Eglys Esmurdoc Castellanos, Cristiana Rodríguez de Alba, Gloria Garabot de Abukarma, Zamira Asilis de Estévez, Ylma Nuñez de Garcia y a Luchy Sánchez Reynoso, manifestó que es de justicia reconocer el invaluable y extraordinario rol que desempeñan como agentes de transformación y fortaleza que nuestra nación requiere colectivamente, especialmente para las familias que la integran.

El CRD Indicó que las madres dominicanas han demostrado una capacidad excepcional para adaptarse a los desafíos, superar obstáculos y liderar con amor y determinación. Su dedicación, sacrificio y tenacidad son las bases sobre las cuales se construyen hogares sólidos y comunidades prósperas.

Consideró que, con su influencia positiva y su ejemplo inspirador, las madres tienen el poder de transformar no solo sus propias familias, sino también la sociedad en su conjunto. Al fomentar con su luz y autoridad moral la educación, el respeto mutuo y la igualdad, contribuyen significativamente a forjar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

Señaló que en nuestro país las madres son el corazón latente que impulsa el progreso y la esperanza en cada rincón del territorio. Su labor incansable y su amor incondicional son pilares fundamentales en la construcción de un futuro mejor para las generaciones presentes y venideras.

Finalmente, el organismo de desarrollo que agrupa a las provincias de la Región Nordeste y el Cibao Central consideró que la celebración el Día de las Madres convoca a todos a rendir homenaje a estas valientes mujeres que, con su determinación moldean un mañana mejor. A la vez, invitó al reflexionar sobre las tareas y responsabilidad que cada a uno nos corresponden asumir por la sociedad dominicana, tomar de guía su influencia y honrar su legado de amor y resiliencia

Magistrada Guillermina Marizán Santana, Pta. de la Comisión de Género del CRD

Magistrada Eglys Esmurdoc Castellanos, Directora Comisión del CRD de desarrollo de las familias.

Lic. Cristiana Rodríguez de Alba, Coordinadora de la Comisión de CRD de planificación del desarrollo de las instituciones de niños, niñas y adolescentes.

Lic. Gloria Garabot de Abukarma, Coordinadora de la comisión del CRD de desarrollo de la mujer.

Empresaria Deicy de la Cruz de Sánchez

Arquitecta Samira Asilis de Estévez

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