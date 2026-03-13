El conversatorio contó con la participación del ministro Eduardo Sanz Lovatón y del vicepresidente de Manchester Trade, David Lewis, siendo moderado por el vicepresidente del Comité de Relaciones Bilaterales de AMCHAMDR, Roberto Despradel. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité Legal, celebró este jueves su Talks, titulado “Oportunidades Estratégicas ante un Nuevo Panorama Comercial RD–EE. UU.”, un espacio de diálogo orientado a analizar los desafíos y oportunidades que surgen en la relación bilateral en un contexto global de transformación económica, tecnológica y geopolítica. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ángel Ramos Brusiloff, presidente del Comité Legal de AMCHAMDR, quien destacó que la República Dominicana se encuentra en un momento particularmente relevante en sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. En ese sentido, señaló que el país se consolida como un socio confiable en la región, impulsado por iniciativas que fortalecen el comercio seguro, el nearshoring y el friendshoring, así como por avances institucionales en materia de facilitación del comercio, seguridad logística y cumplimiento normativo. Ramos subrayó además que el contexto internacional actual, marcado por nuevas agendas estratégicas vinculadas a la seguridad de las cadenas de suministro, la soberanía digital y la inteligencia artificial, abre oportunidades para que la República Dominicana fortalezca su posicionamiento como plataforma logística regional y amplíe sus vínculos comerciales con los Estados Unidos. Al introducir al ministro Eduardo Sanz Lovatón, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, destacó que para la República Dominicana —que ha priorizado durante años su posicionamiento como hub logístico regional— el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado resulta esencial. “Ese esfuerzo coordinado ha sido clave para fortalecer nuestra competitividad, mejorar nuestros procesos y posicionar al país como un socio confiable dentro de las cadenas de valor regionales”, señaló. Durante su intervención, el ministro Lovatón afirmó que la República Dominicana ha logrado consolidarse como un punto de equilibrio y un aliado confiable en la región, gracias al fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y su capacidad de adaptación ante los cambios globales. “Este es el momento de la República Dominicana para innovar; estamos en una alineación única dentro de un contexto geopolítico global de cambios tecnológicos, sociales y económicos que apuntan hacia nuestra nación”, afirmó el titular del MICM. En ese sentido, señaló que el impulso a la innovación y a la transformación productiva del país debe ser liderado por el sector privado, con el acompañamiento y apoyo del Gobierno, destacando que esta colaboración público-privada ya ha demostrado resultados concretos durante la presente administración. Asimismo, exhortó al empresariado a continuar promoviendo la inversión en la República Dominicana sobre la base de los hechos y resultados que hoy exhibe el país, destacando que en 2025 el intercambio comercial entre la República Dominicana y los Estados Unidos superó los US$18,900 millones, mientras que cerca del 48 % de las exportaciones dominicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Por su parte, David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade, analizó la coyuntura de la política comercial estadounidense y sus implicaciones para los socios comerciales de la región. Lewis explicó que la actual agenda comercial de Estados Unidos se caracteriza por un enfoque más transaccional y proteccionista, en el que los aranceles y la reducción del déficit comercial se han convertido en herramientas centrales de política económica. En este contexto, destacó que la República Dominicana ha logrado consolidar importantes avances en sectores estratégicos de exportación. Entre ellos, resaltó el crecimiento de la industria de dispositivos médicos, donde el país ha alcanzado exportaciones cercanas a los US$1,800 millones, consolidándose como un socio relevante dentro de las cadenas de suministro vinculadas al mercado estadounidense. Lewis también señaló que el país cuenta con oportunidades para fortalecer su posicionamiento dentro de las estrategias de nearshoring y reorganización de las cadenas globales de valor, particularmente en industrias tecnológicas y manufactureras de alto valor agregado. El evento incluyó una sesión de preguntas y respuestas con ambos invitados, moderada por Roberto Despradel, vicepresidente del Comité de Relaciones Bilaterales de AMCHAMDR. El cierre estuvo a cargo de Caroline Bonó, vicepresidenta del Comité Legal de la Cámara, quien agradeció la participación de los panelistas y asistentes, destacando la importancia de continuar promoviendo espacios de diálogo que fortalezcan la cooperación económica y comercial entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Este encuentro fue posible gracias al apoyo de Central Romana Corporation y de las empresas del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Barrick Pueblo Viejo, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice Dominicana, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro Dominicana y Banco Santa Cruz. Además, agradecemos a nuestros patrocinadores: Corporation Lady Lee/Santo Domingo Center, Banco BHD, Parval, Banco Popular, Seguros Universal, Seguros Reservas, Visa, Scotiabank e Incentivas.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), a través de su Comité Legal, celebró este jueves su Talks, titulado “Oportunidades Estratégicas ante un Nuevo Panorama Comercial RD–EE. UU.”, un espacio de diálogo orientado a analizar los desafíos y oportunidades que surgen en la relación bilateral en un contexto global de transformación económica, tecnológica y geopolítica.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ángel Ramos Brusiloff, presidente del Comité Legal de AMCHAMDR, quien destacó que la República Dominicana se encuentra en un momento particularmente relevante en sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. En ese sentido, señaló que el país se consolida como un socio confiable en la región, impulsado por iniciativas que fortalecen el comercio seguro, el nearshoring y el friendshoring, así como por avances institucionales en materia de facilitación del comercio, seguridad logística y cumplimiento normativo.

Ramos subrayó además que el contexto internacional actual, marcado por nuevas agendas estratégicas vinculadas a la seguridad de las cadenas de suministro, la soberanía digital y la inteligencia artificial, abre oportunidades para que la República Dominicana fortalezca su posicionamiento como plataforma logística regional y amplíe sus vínculos comerciales con los Estados Unidos.

Al introducir al ministro Eduardo Sanz Lovatón, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, destacó que para la República Dominicana —que ha priorizado durante años su posicionamiento como hub logístico regional— el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado resulta esencial. “Ese esfuerzo coordinado ha sido clave para fortalecer nuestra competitividad, mejorar nuestros procesos y posicionar al país como un socio confiable dentro de las cadenas de valor regionales”, señaló.

Durante su intervención, el ministro Lovatón afirmó que la República Dominicana ha logrado consolidarse como un punto de equilibrio y un aliado confiable en la región, gracias al fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y su capacidad de adaptación ante los cambios globales. “Este es el momento de la República Dominicana para innovar; estamos en una alineación única dentro de un contexto geopolítico global de cambios tecnológicos, sociales y económicos que apuntan hacia nuestra nación”, afirmó el titular del MICM.

En ese sentido, señaló que el impulso a la innovación y a la transformación productiva del país debe ser liderado por el sector privado, con el acompañamiento y apoyo del Gobierno, destacando que esta colaboración público-privada ya ha demostrado resultados concretos durante la presente administración.

Asimismo, exhortó al empresariado a continuar promoviendo la inversión en la República Dominicana sobre la base de los hechos y resultados que hoy exhibe el país, destacando que en 2025 el intercambio comercial entre la República Dominicana y los Estados Unidos superó los US$18,900 millones, mientras que cerca del 48 % de las exportaciones dominicanas tienen como destino el mercado estadounidense.

Por su parte, David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade, analizó la coyuntura de la política comercial estadounidense y sus implicaciones para los socios comerciales de la región. Lewis explicó que la actual agenda comercial de Estados Unidos se caracteriza por un enfoque más transaccional y proteccionista, en el que los aranceles y la reducción del déficit comercial se han convertido en herramientas centrales de política económica.

En este contexto, destacó que la República Dominicana ha logrado consolidar importantes avances en sectores estratégicos de exportación. Entre ellos, resaltó el crecimiento de la industria de dispositivos médicos, donde el país ha alcanzado exportaciones cercanas a los US$1,800 millones, consolidándose como un socio relevante dentro de las cadenas de suministro vinculadas al mercado estadounidense. Lewis también señaló que el país cuenta con oportunidades para fortalecer su posicionamiento dentro de las estrategias de nearshoring y reorganización de las cadenas globales de valor, particularmente en industrias tecnológicas y manufactureras de alto valor agregado.

El evento incluyó una sesión de preguntas y respuestas con ambos invitados, moderada por Roberto Despradel, vicepresidente del Comité de Relaciones Bilaterales de AMCHAMDR. El cierre estuvo a cargo de Caroline Bonó, vicepresidenta del Comité Legal de la Cámara, quien agradeció la participación de los panelistas y asistentes, destacando la importancia de continuar promoviendo espacios de diálogo que fortalezcan la cooperación económica y comercial entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Este encuentro fue posible gracias al apoyo de Central Romana Corporation y de las empresas del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Barrick Pueblo Viejo, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice Dominicana, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro Dominicana y Banco Santa Cruz. Además, agradecemos a nuestros patrocinadores: Corporation Lady Lee/Santo Domingo Center, Banco BHD, Parval, Banco Popular, Seguros Universal, Seguros Reservas, Visa, Scotiabank e Incentivas.

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