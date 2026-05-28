El Bandom, la nueva sensación del género típico

Lo que comenzó como encuentros espontáneos entre músicos apasionados por la música típica durante sus días libres, hoy se consolida como una de las agrupaciones con mayor proyección dentro del merengue típico.

El Bandom inició amenizando fiestas privadas y pequeñas actividades, donde su energía, calidad interpretativa y conexión musical captaron rápidamente la atención del público, impulsando el crecimiento del proyecto.

La agrupación está integrada por William Peña (cantante), Eddy Lendof (cantante moderno), Francis de Jesús “La Cobra” (güira), Miguel Marcial (tambora), Ambiorix Tavarez (conga), Víctor Rodríguez (acordeón), Enmanuel de Jesús (piano), Ernesto Junior (saxofón) y Wilmer Rodríguez “El Rayo” (bajo).

Su evolución musical incluyó temas como María Luisa y Luz María, logrando posicionamiento dentro del género. Sin embargo, el gran impulso llegó con su versión de “La Balacera”, clásico de Tatico Henríquez, incorporando el coro “Tiro y tiro”, propuesta que conectó con el público dominicano y la diáspora en Nueva York.

Este éxito marcó la transformación definitiva de El Bandom, pasando de ser una agrupación ocasional a una banda estructurada con una propuesta que fusiona la esencia tradicional del merengue típico con sonidos modernos.

Actualmente, promocionan su más reciente sencillo, “Ruff”, una apuesta romántica y contemporánea que ha tenido buena aceptación, reafirmando su compromiso con la innovación y la calidad artística.

Además, mantienen una amplia agenda de presentaciones en el Cibao, Santo Domingo, la región Sur y el Este del país, fortaleciendo su crecimiento y cercanía con el público dominicano.