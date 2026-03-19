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Eléctricas

Edesur trabaja en restablecer el servicio en varios sectores de Santo Domingo por avería

Nuestros técnicos investigan las causas de la falla en la subestación Matadero; buscan normalizar el suministro en el menor tiempo posible

PRIMICIAS DIGITAL19 de marzo de 2026
5 1 minuto de lectura

Edesur Dominicana trabaja para restablecer el servicio en varios sectores del Distrito Nacional que se abastecen de energía de la subestación eléctrica Matadero donde se registró una avería que afectó a varios de sus circuitos.

Técnicos y brigadas de la distribuidora investigan las causas que provocaron un disparo de los interruptores en los transformadores T01 y T02 de distribución en esa infraestructura eléctrica y laboran para normalizar el suministro en el menor tiempo posible.
Entre los sectores impactados por la interrupción del servicio figuran el 30 de Mayo, El Cacique, Costa Brava, Feria Ganadera, El portal, Atala, Honduras, Rocamar, Mata Hambre y La Paz.
San José, La Lote Buenos Aires, Nordesa I, Nordesa II, Nordesa III, El Coral, Miramar, Costa Caribe, El INVI de la Sánchez, Velazcasas, Urb. Independencia, Res. María Josefina, Res. Gacela, Res. Mar Caribe y 16 de Agosto.
También, Res. Sandra, Atlántida, Res. Villas Praderas Verdes, Luz Consuelo Norte, Urb. AESA, Res. Ana Karina, Roca Mar, Res. El Túnel, Jardines del Sur, Dominicanos Ausentes, Mar Azul, Alfimar, Ofelia, Urb. Jardines del Caribe y Las Acacias.
Incluyen además otros sectores en los alrededores de las avenidas Independencia, Cayetano Germosén y Enrique Jiménez Moya.
Con la avería fueron impactados los circuitos MATA102, MATA103, MATA104, MATA105 y MATA106. Edesur Dominicana pide la compresión de los usuarios afectados y reitera su compromiso con la estabilidad del servicio eléctrico.
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PRIMICIAS DIGITAL19 de marzo de 2026
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