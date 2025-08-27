Edeeste realizó acciones para mejorar la calidad del servicio en La Romana e Higüey

La Romana. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que durante las últimas semanas ha puesto en marcha diversas acciones en procura de mejorar la calidad del servicio en localidades de Higüey y La Romana.

Entre las acciones realizadas por la distribuidora se encuentran el cambio de medidores convencionales a telemedidos, con los cuales se mejora la facturación, la detección de irregularidades y automatizar el corte y la reconexión.

En ese mismo orden, efectuó barridos e inspecciones que permitieron la eliminación de subregistros, normalización de acometidas y el desmantelamiento de usuarios.

Los sectores intervenidos por Edeeste fueron Los Camioneros y el centro de la ciudad de La Romana, arrojando 324 cambio de medidores, 18 cambios de servicios directos a telemedidos, 13 anomalías erradicadas, 134 normalizaciones y 223 inspecciones. La instalación total de medidores es de 3,180.

Mientras, en los barrios Romana Oeste, Obrero y Vista Catalina, en los que el nivel de pérdidas es elevado, se logró accionar con 597 inspecciones, 167 cambio de medidores, 76 cambios de servicio directo a medidos, 35 subregistros anulados, 61 normalizaciones de acometidas, 35 desmantelamientos de usuarios y 23 nuevos clientes captados.

Higüey

La empresa distribuidora señaló además que, en el caso del Residencial Ana Melían, municipio Higüey, provincia La Altagracia, la intervención dejó como resultado 262 inspecciones, 124 normalizaciones, 124 subregistros eliminados y15 desmantelamientos de usuarios.

De igual modo, la gestión de barrido en el área de Villa Cerro permitió 348 inspecciones, 187 normalizaciones, 87 subregistros eliminados, 100 cambios de servicios directos a telemedidos, 103 desmantelamiento de usuarios y 65 nuevos clientes.

En tanto, la ejecución del Mini Proyecto La Malena, las acciones de Edeeste permitieron instalar un Gabinete de Medición Concentrada (MCA), 185 inspecciones y aseguramiento del punto de partida, 96 normalizaciones de acometida, 58 subregistros eliminados, 38 servicios convertidos de directos a medidos, 38 desmantelamiento de usuarios y 12 nuevos clientes captados.

Cabe resaltar que cada uno de los sectores impactados con estas labores por parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este permiten impactar de forma positiva en la reducción de las pérdidas y el combate a las conexiones ilegales en estas dos importantes provincias de su zona de concesión.

Edeeste reiteró su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Finalmente, Edeeste llamó a la población dominicana a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas, al tiempo de apoyar las acciones como las realizadas en La Romana e Higüey.