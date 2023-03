EDDY ALCÁNTARA ACUSA ALTAGRACIA PAULINO DE DOBLE MORAL

El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, acusó a la ex miembra del consejo directivo de esa entidad Altagracia Paulino, jugar a la doble moral al pretender atribuirle una supuesta ilegalidad que ha sido ella quien la ha cometido, como militante y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que era, mientras desempeñaba funciones en la dirección de esa institución defensora del consumidor.

El también profesional de derecho, sostuvo que la señora Paulino mientras estuvo al frente de esa institución, estaba matriculada en el patrón del partido de la Liberación Dominicana, condición que aún mantiene, además de ser esposa de un alto e influyente dirigente de dicha organización política, con lo cual si violento el artículo 30 en su literal F, que establece no pertenecer a grupos o partido político, como condición para desempeñar dichas funciones.

El funcionario del gobierno de Luis Abinader, aseguró que mucho antes de ser nombrado en las funciones que hoy están bajo su responsabilidades, fue desvinculado por la misma Junta Central Electoral, de la organización política a la que pertenecía, lo cual puede ser avalado en una certificación emitida por el mismo órgano electoral , mucho antes de asumir mis actuales responsabilidades como funcionario público.

Explicó, qué fue desvinculado de su organización, cuando salió a apoyar al presidente Luis Abinader porque la norma interna de la organización a la que pertenecía ordenaba no apoyar a ningún candidato que no es de tu Partido. Además, de que cuando se me hizo la propuesta para dirigir a Pro Consumidor, la junta central electoral ya me había sacado del patrón del Partido en cuestión.

Alcántara dijo que a pesar del corto tiempo que lleva al frente de Pro CONSUMIDOR, esa entidad tiene un promedio de un 98% mensual en transparencia reconocida por la dirección general de transparencia por primera vez en toda su historia. Lo cual me llena de mucha satisfacción.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, al ser entrevistado en programa «El Matutino del país», el cual se transmite por el canal 6, bajo la producción de Francis Moya, aseguró que»el presidente de la República Luis Abinader en este momento, está marcando por encima de un 53% en las preferencias electorales, y lo que yo proyecto como dirigente político y proyector en materia de comunicación política, es que obtendrá en el venidero torneo electoral, un porcentaje por encima de lo que obtuvo en el año 2020″.

De manera que la reelección del presidente de la República y candidato seguro del Partido Revolucionario Moderno, y su triunfo, es un hecho irreversible, apuntó el funcionario público.