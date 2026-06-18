Eddy Alcántara acusa a oposición de ignorar realidad económica mundial al rechazar plan anticrisis propuesto por el Gobierno

Santo Domingo.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que la oposición política carece de autoridad moral para cuestionar el plan anticrisis impulsado por el Gobierno, una iniciativa concebida para enfrentar las presiones derivadas de la situación económica internacional y que ya fue aprobada de urgencia por el Senado de la República, por lo que será remitida a la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Alcántara habló sobre el tema al dictar una conferencia sobre los alcances y beneficios del proyecto de consolidación tributaria a directivos y miembros de la Asociación de Cooperativas del Gran Santo Domingo, celebrado en la sede del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), que contó con la presencia de la presidenta administradora de ese organismo, Maritza López de Ortíz.

“El sector opositor jamás protegió a la clase media ni a los segmentos más vulnerables de la población cuando estuvo al frente del Estado; por el contrario, los afectó con las diferentes reformas aplicadas durante sus años de gestión”, manifestó.

El funcionario sostuvo que quienes hoy rechazan el plan anticrisis están desconociendo la compleja coyuntura económica internacional y las medidas adoptadas por el Gobierno para preservar la estabilidad macroeconómica y salvaguardar el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Asimismo, aseguró que la oposición está completamente descalificada para criticar una iniciativa que, según dijo, busca proteger los ingresos de los hogares de menores recursos y garantizar que el mayor peso de los ajustes recaiga sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva.

“Este plan ha sido concebido con un profundo sentido de responsabilidad y sensibilidad social, procurando preservar las conquistas alcanzadas por la clase media y brindar mayor protección a los sectores más necesitados del país”, expresó.

Insistió, además, que ese sector político “nunca protegió” a la clase media ni a los segmentos más vulnerables cuando estuvo al frente de la administración pública.



Impacto prolongado en los mercados globales

Alcántara explicó que los opositores que exigen dar marcha atrás a las medidas adoptadas por el Gobierno evidencian un profundo desconocimiento de la compleja realidad financiera internacional que afecta actualmente a las economías de todo el mundo.

Sostuvo que los principales expertos y organismos económicos internacionales coinciden en la necesidad de que las naciones implementen políticas de contingencia orientadas a mitigar el impacto de los choques externos y preservar la estabilidad macroeconómica, garantizando al mismo tiempo la protección de los sectores más vulnerables de la población.

Advirtió, además, que los efectos derivados de los conflictos geopolíticos actuales y las confrontaciones en Medio Oriente seguirán repercutiendo en la estabilidad financiera internacional, por lo que desestimar las acciones de protección social resulta contraproducente para el país.

Eddy Alcántara reiteró que, aun si las tensiones geopolíticas concluyeran en los próximos días, la inestabilidad en los mercados mundiales continuará afectando las economías de todo el mundo durante al menos los próximos 12 meses, lo que justifica plenamente la vigencia y el robustecimiento del plan anticrisis.

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