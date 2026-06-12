Dominicanos en NY esperan ingenieros, universidades y el CODIA estudien y analicen contraperitaje del Jet Set

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad, que en enero pasado solicitaron que en el lamentable caso del Jet Set se incluyera un contraperitaje a cargo de una empresa internacional, vieron con buenos ojos que el mismo se efectuó por orden del juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Ahora consideran que en el análisis deben participar ingenieros calificados, universidades y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Las universidades para que brinden un enfoque académico integral y el CODIA que aporte una visión profesional y de campo, garantizando que las conclusiones se basen en un análisis riguroso y multidisciplinario, como reclaman sectores en República Dominicana.

Señalan que un contraperitaje de esta naturaleza no sustituye la función del juez, sino que aporta claridad técnica, fortalece la credibilidad del proceso y ofrece a la sociedad dominicana un análisis basado en evidencia científica verificable.

Se indica la existencia de un peritaje presentado por el Ministerio Público y otro ordenado por el propio juez del caso y ejecutado por peritos designados judicialmente de las firmas internacionales WJE y Exponent, junto al ingeniero dominicano José Manuel Lockhart Romero.

Wiss, Janney, Elstner Associates (WJE) es una de las firmas de ingeniería forense de mayor reconocimiento en América del Norte. Exponent es una empresa estadounidense de consultoría científica e ingeniería con más de 60 años de trayectoria, sede en California y presencia en más de 90 disciplinas técnicas.

Expresan que los profesionales calificados de la ingeniería en el país deben integrarse a estudiar el contraperitaje, porque, de acuerdo con el nuevo informe técnico, la causa inmediata del colapso fue una combinación de defectos ocultos de construcción y un deterioro gradual en los alambres de los tendones de postensado de la estructura.

Según publicó la prensa, los especialistas explicaron que los análisis realizados evidencian que en los tres años previos al desplome no se añadieron cargas significativas al techo de la discoteca.

Otro elemento central del informe al que la prensa tuvo acceso fue el resultado de las pruebas metalográficas realizadas en laboratorio. Los expertos identificaron un fenómeno denominado «fisuración asistida por hidrógeno», un mecanismo químico interno que debilitó progresivamente los alambres de acero utilizados en el sistema de postensado.

En el documento de prensa figuran Santiago Melo, Rodolfo Liberato, Alejandro Zambrano, Leónidas de Rodríguez, Stalin Adames, Josefa Alcántara, Isidro Madera, José Antigua Cordero, William Medrano, Luis Sierra, Héctor Rojas, Margot de los Santos, Crecencio Báez y Rodolfo Guzmán, entre otros.

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