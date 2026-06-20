Dominicanos en las calles: «gobierno obligado a reducir precios de los combustibles, bajan dólar y petróleo»
La caída del precio del petróleo coincidiendo con un dólar por debajo del 60 por uno obligan al gobierno a reducir los precios de los combustibles, cambiando diametralmente el escenario presentado antes de la apertura del estrecho de Ormuz y la reducción de los precios de la gasolina en Estados Unidos.
Dominicanos dicen en las calles que el gobierno debe disminuir los precios de los combustibles, pues con el argumento del escenario de la crisis internacional subieron RD$ 51.00 a la gasolina y congelaron los precios de los combustibles durante tres meses, y que todo ha cambiado.
Incluso, expresan los ciudadanos, la semana pasada el precio del petróleo cayó con dólar en el piso y le subieron arbitrariamente seis pesos a la gasolina. Creen que hay que reducir el precio del gasoil y otros combustibles, pues no hay motivos para seguir con esos precios escandalosos de los combustibles.
La caída en el precio del petróleo y el dólar, como la solución a la crisis Estados Unidos e Irán, son demoledores para esa ley que acaban de aprobar en el Congreso Nacional, dicen en todas partes.
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