Dicen actuales apagones son el resultado del incumplimiento del gobierno de disposiciones sobre cambio climático y transición energética

Ante el Tribunal Superior Administrativo, TSA, el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Euren Cuevas, sostuvo que los actuales apagones son el resultado del incumplimiento del Gobierno de disposiciones constitucionales, leyes y compromisos internacionales sobre cambio climático y transición energética.

En la audiencia que se celebró en la mañana de hoy en la cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, TSA, bajo la presidencia del juez Ramón Hiciano Berroa, para conocer el amparo de cumplimiento contra el presidente de la República, Luis Abinader, y varios funcionarios, Cuevas en representación del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, afirmó que si el mandatario y su gobierno hubieran cumplido estas disposiciones el país no estaría hoy en medio de la crisis energética en que se encuentra.

El Tribunal desechó la solicitud de aplazamiento solicitado por el Ministerio de Energía y Minas, y escuchó el debate de fondo sobre el recurso de amparo incoado por las organizaciones, reservándose el fallo para una fecha próxima que no determinó.

Las organizaciones acusan al presidente Abinader de no cumplir la Ley 112-00 de Hidrocarburos que estableció un fondo para impulsar las energías renovables, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, No.1-12, que en su cuarto eje establece la descarbonización y la sustitución de los fósiles importados por las fuentes de energías limpias y renovables, y los artículos 61, 67 y 194 de la Constitución que ordenan proteger la salud, el medio ambiente y a enfrentar el cambio climático.

Manifestaron que por el contrario el presidente Abinader y su equipo, han auspiciado el funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a carbón que emite 4.6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, la instalación de las barcazas de Los Negros, Azua, en un área protegida, generando electricidad a partir de bunker C , uno de los combustibles más contaminantes, y ha propiciado la continuación de las operaciones de las barcazas que operan en el río Ozama con combustibles fósiles.

También acusan al presidente Abinader y a su gobierno de auspiciar la construcción de generadores eléctricos en Manzanillo, Monte Cristi que funcionarán con combustibles fósiles, contraviniendo la Ley de Estrategía Nacional de Desarrollo.

Igualmente adujeron que no se ha cumplido la meta que estableciera la Ley 57-07 de Incentivos de Energías Renovables de alcanzar para este año 2025, el 25% de energía renovables en la matriz eléctrica del país.

Observaron que tampoco se está cumpliendo el compromiso contraído con la comunidad internacional en el marco del Acuerdo de París, de reducir en un 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, sino que por el contrario, estas emisiones están creciendo.

Indicaron que se ha llegado al extremo de ignorar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, formulando dos planes energéticos nacionales que establecen al gas natural, un combustible fósil, como el combustible predominante de la generación eléctrica del país en el presente y en el futuro, en vez de las energías renovables.

Los representantes de los ministros y entidades demandados plantearon al Tribunal que no se admita el amparo alegando que no cumple con requisitos de procedimientos y por carecer de calidad legal las organizaciones demandantes.

Por su parte, el CNLCC e INSAPROMA solicitaron al tribunal que se ordene al presidente Abinader y a los ministros de Energía y Minas, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Industria, Comercio y MIPYMES, al director de la Comisión Nacional de Energía, CNE, al superintendente de Electricidad, SIE, y al vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, CNCCMDL, el inmediato cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y los compromisos internacionales sobre cambio climático y transición energética que durante los últimos cinco años han estado desconociendo y violando.

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA