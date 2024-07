DGII aclara recaudación enero–mayo creció en un 14.9% respecto año anterior

La Dirección General de Impuestos Internos, en respuesta a noticias que han circulado

a través de medios digitales respecto a una supuesta baja en las recaudaciones,

informa a toda la ciudadanía y medios de comunicación nacionales que la recaudación

del período enero – mayo de 2024 asciende a RD$370,178.7 millones, representando

un crecimiento de 14.9% respecto al mismo período del año anterior.

Por ende, en ausencia de los ingresos no recurrentes, la recaudación crece 12.4%,

RD$39,310.5 millones más que enero – mayo 2023. En este periodo se muestra un

cumplimiento de 102.8% con relación a lo estimado.

La recaudación de enero-mayo de 2024 experimentó un mayor dinamismo de la

actividad económica dominicana. Este comportamiento positivo se observa en los

principales impuestos, como el Impuesto sobre Transferencias de Bienes

Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto sobre la Renta de las Empresas e

Impuesto sobre los Activos e Impuesto sobre las Personas Físicas. Estos tres

impuestos presentan crecimientos interanuales de dos dígitos.

En cuanto al recién finalizado primer semestre, las recaudaciones acumuladas para el

periodo enero-junio 2024 ascienden a RD$431,940.7 millones, lo que representa un

crecimiento de 9.9% con RD$38,913.2 millones más que igual periodo de 2023.

Además de un cumplimiento tributario de 102.1% con RD$8,815.5 millones por encima

del monto estimado inicialmente.

Por lo anterior se aclara que, el artículo publicado por el medio “N Digital” : Duro golpe

para las recaudaciones, bajan -1.2% en 2024 pese a que RD crece – N Digital utiliza

datos de solo el mes de mayo y se confunden con la recaudación acumulada. Esto se

evidencia en el tercer párrafo, donde se habla de un recaudo de RD$67,779.8 millones

para enero-mayo, cuando el recaudo del periodo es de casi RD$400 mil millones.

Aunque el mes de mayo (no el acumulado) efectivamente presenta un decrecimiento

de 1.2%, esto no es razón de preocupación, dado que es explicado por un cambio de la

fecha límite del Impuesto sobre la Renta de las Empresas.

Esta declaración tenía fecha límite de mayo el año pasado y este año fue declarada en

el mes de abril. Dado lo anterior, no sería una comparación justa al comparar mayo

interanualmente, considerando las diferencias en obligaciones. Especialmente, al

considerar que casi el 90% de las empresas obligadas a declarar renta realizan su

declaración en ese período (abril 2024 o mayo 2023).

Esta administración tributaria que encabeza el Director General, Luis Valdez Veras, se

mantiene abierta a la ciudadanía y siempre dispuesta a compartir con los medios de

comunicación los datos de recaudación veraces con que cuenta la institución y que

mensualmente son dados a conocer a toda la sociedad.