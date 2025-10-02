Deuda de las AFP con los dominicanos en el exterior

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), amparado en la Ley 87-01 que se aprobó en el año 2001, estableció un plan de pensiones para los trabajadores formales con base en un ahorro individual, con aportes de los propios empleados y de sus empleadores.

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) son empresas que se constituyeron para gestionar el rendimiento de esos ahorros acumulados, de manera que puedan generar intereses y crecer en el tiempo, es decir, durante los 30 años de cotización que debe acumular cada trabajador. Así, cuando llega su edad de retiro (60 años), tiene la opción de retirarse con una pensión, cuyo monto va a depender de la cantidad de dinero acumulado.

Ese sistema de pensiones comenzó a operar en junio de 2003, es decir, a partir de esa fecha los trabajadores formales iniciaron el ahorro para sus pensiones, lo cual viene funcionando hasta la fecha y tendría un efecto más notorio a partir del año 2033, cuando muchos trabajadores comenzarán a cumplir 30 años de cotización y optarán por su pensión.

Estas explicaciones previas vienen a cuento porque resulta que muchos dominicanos, que comenzaron a cotizar desde mediados de 2003 ya no residente en el país, sino que emigraron al exterior, principalmente a Estados Unidos, aunque también hacia otras naciones.

Esto indica que, mientras estuvieron trabajando en el país, cotizaban a la seguridad social y acumularon un ahorro individual para su pensión, aunque luego dejaron de aportar, porque se fueron a residir en el extranjero. Ahí surge la pregunta: ¿qué pasa con los fondos acumulados por esos trabajadores? ¿Se pierden o son devueltos a sus dueños?

La respuesta es que esos fondos no se pierden. El extrabajador sigue siendo en dueño de ese dinero. Por ejemplo, suponga que una persona con 22 años comenzó a trabajar en 2004 y lo hizo de forma permanente hasta el 2023; entonces ahorró dinero en su fondo de pensión durante 18 años. Pero en 2023 “le salió la residencia”, como se dice normalmente, y partió hacia Estados Unidos para vivir allá y trabajar allá.

Esa persona tiene ahora 41 años y seguro desea que la AFP a la que estaba afiliado le devuelva lo que acumuló (pongamos de ejemplo un monto de 3 millones de pesos). El punto es que, cuando acudió a su AFP para pedir la devolución del dinero, porque ya no vive aquí y no va a volver a residir en el país, la respuesta que recibe es que el dinero seguirá acumulando intereses y creciendo, pero que su devolución será cuando él o ella cumpla los 60 años, que es la edad de retiro. Lea bien: esa persona tiene que esperar 19 años más, para recibir el dinero, que es suyo, pero que por ley sigue retenido por la AFP correspondiente.

El otro elemento es que, cuando cumpla los 60 años y vaya a la AFP a reclamar su dinero, la devolución no va a ser de un solo pago, sino que se lo van a dividir en partidas mensuales, como si fuera una pensión, hasta agotar el monto, lo cual también resulta incómodo, pues lo ideal es que le devuelvan todo el dinero que lleva acumulado.

Entonces, cuando titulamos este artículo haciendo referencia a la deuda de las AFP con los dominicanos en el exterior, en realidad no es una responsabilidad de las AFP, sino del Gobierno, que, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), debe disponer de forma administrativa que los dominicanos residentes en el exterior que hayan cotizado en el sistema de pensiones y que, definitivamente no viven aquí, reciban su dinero acumulado en un solo pago y sin esperar a cumplir 60 años.

Posiblemente sea necesario modificar algún artículo de la Ley 87-01 para tales fines, pero eso no sería complicado para un gobernante como Luis Abinader, cuyo partido tiene mayoría abrumadora en las dos cámaras legislativas.

No hay que olvidar que esos dominicanos residentes fuera, envían cada año a este país más de US$10,000 millones; además de que los que están en esa situación, no son tantos, lo cual no afectaría la sostenibilidad del sistema. Por el contrario, dinamizaría la economía, pues esos recursos serían utilizados por esos dominicanos o sus familiares para consumo interno.

Esteban Delgado

@estebandelgadoq





