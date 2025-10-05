Desvinculan choferes del transporte escolar tras dar positivo a sustancias controladas

Santo Domingo. – El director del Sistema Nacional de Transporte Escolar (TRAE), Gabino Hernández, reveló que al menos una docena de choferes han sido desvinculados tras dar positivo en las pruebas aleatorias de dopaje que realiza la institución como parte del protocolo de seguridad que mantiene la entidad, a fin de garantizar la integridad de los miles de niños que se benefician de dicha iniciativa.

Indicó que dichos protocolos han sido tan efectivos que, de las 1,800 unidades vehiculares con que cuenta el organismo, donde a la fecha se han realizado más de 37 millones de viajes en las 18 regionales y los 122 distritos educativos con que cuenta el Ministerio de Educación, todavía no se ha producido el primer accidente o siniestro en ninguna de las rutas establecidas.

Al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Récord, que produce el comunicador por el canal Catorce TV, el funcionario atribuyó este logro al rigor de la capacitación y al acompañamiento permanente que reciben tanto los choferes como las auxiliares y el resto del personal, porque no se trata solo de manejar un autobús, sino de formación, responsabilidad y disciplina diaria.

“Nosotros tenemos un protocolo bien definido: cuando un chofer aplica, le hacemos las pruebas de dopaje antes de iniciar, y cuando está en sus labores, de manera aleatoria hacemos pruebas. Tengo para decirte que algunos han salido positivos e inmediatamente son desvinculados, porque en eso no transigimos con nadie ni con nada; es con niños que estamos bregando”, precisó.

Anunció que, como parte de la estrategia de inclusión que tiene el Gobierno como eje central, fueron adquiridos a través del Ministerio de Educación 50 autobuses para centros de atención a niños especiales, lo que pone en evidencia el rostro humano del presidente Luis Abinader.

Dolor de cabeza

Por otra parte, afirmó que los motoristas se han convertido en un dolor de cabeza, porque se han dado casos en que, a pesar de las unidades estar estacionadas con la paleta de Stop, desmontando niños y las auxiliares cruzándolos a su centro de estudios, han venido motoristas a alta velocidad y los han impactado.