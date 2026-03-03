Defensa Civil y Onaprep acuerdan capacitar en gestión de riesgos a privados de libertad

Santo Domingo. – La Defensa Civil y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) firmaron este lunes un convenio de cooperación para impartir capacitaciones en gestión de riesgos dirigidas a los internos y al personal que integran los diversos órganos de la estructura del Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana.

El convenio fue suscrito por Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil y el director de la Onaprep, Roberto Santana.

Como parte de lo acordado, los privados de libertad y el personal que trabaja en los centros serán instruidos en cursos básicos de manejo de emergencias y gestión integral del riesgo de desastres, a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI), con la finalidad de que puedan salvar vidas ante cualquier situación que se presente.

“Estos cursos servirán para que los beneficiarios puedan ser los primeros respondedores ante cualquier situación de emergencia dentro de los Centros de Corrección y Rehabilitación. Este es un compromiso que hemos asumido con la prevención desde nuestra institución naranja”, dijo el director Salas.

De su lado, Roberto Santana agradeció a la Defensa Civil, por el apoyo de siempre y se comprometió a seguir de cerca los lineamientos del acuerdo, para preservar la integridad de su personal y de los internos.

“En primer lugar, les doy las gracias muy sinceramente, Salas, a ti y a tu equipo, por esta oportunidad de coordinación y de mancomunidad a favor de nuestro país, de la posibilidad de salvar vidas, de tener una mejor convivencia y de tener un país más seguro. Gracias sinceramente” indicó.

Añadió que Onaprep es la gran beneficiada de este esfuerzo, “por todo lo que Defensa Civil pone en nuestras manos: capacitaciones para el personal, para los privados de libertad, pero ponen en nuestras manos también la posibilidad de que nosotros hagamos mejor nuestro trabajo”.

Entre los cursos que se facilitarán están: Ruta de Evacuación; Primeros Auxilios Básicos; Uso y Manejo de Extintores; Manejo de Sustancias Peligrosas; Manejo de Albergues y Sistema de Alerta Temprana.

La firma se desarrolló en las instalaciones del Edificio de la Comisión Nacional de Emergencias en el Distrito Nacional. Participaron, además, subdirectores, técnicos y administrativos de ambas entidades.

