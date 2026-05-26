Darío Veras logra elección a la inmortalidad del Deporte Dominicano

SANTO DOMINGO. El desempeño de Darío Verás entre los relevistas históricos del béisbol invernal terminó destinandole un lugar en la eternidad del deporte dominicano.

Veras, un lanzador diestro que como taponero dominó una época de la pelota local con las Águilas y los Gigantes, fue anunciado hoy entre los deportistas que serán inmortalizados el domingo 15 de noviembre.

Su elección y próxima exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano fue dada a conocer por el presidente del Comité Permanente de la institución, Dionisio Guzmán.

El doctor Guzmán precisó que la escogencia de Darío corresponde al capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y fue votado por los miembros del Comité Permanente, integrado además por José Rodríguez Conde, Atilio de Frías, Rolando Guante, Rafael Damirón, José Pío Santana, Alejandro Bello Ferreras, Rafael Villalona, José P. Monegro, Magnolia Concepción, Niurca Herrera, Héctor Lizardo Jorge, Rubén Andújar, William Duke y Juan Niemen.

Guzmán recordó que es el séptimo deportista anunciado para ser inmortalizado en el Ceremonial Especial del 15 de noviembre próximo, por tratarse del 60 Aniversario de fundación y exaltación del Pabellón de la Fama.

Entre los elegidos figuran atletas que dieron brillo al país en competencias internacionales hasta la decada de los 90’s, como los beisbolistas Ricardo Joseph (profesional), Johnny Olivo (aficionado), José Ramón Reyes (propulsor en taekwondo), Winston Royal (baloncesto) y Domingo Saint Hilaire (periodista fallecido, electo como propulsor).

Además de Veras, Mariano Reyes, en atletismo, son parte de los elegidos para este año fuera del capítulo especificado más arriba.

Un histórico del rescate

Darío Veras es un jugador histórico entre los relevistas que han lanzado en el béisbol invernal.

El que en su momento fue el máximo líder en rescates, hoy ocupa un privilegiado cuarto lugar entre los líderes de todos los tiempos. Sus 77 salvados en serie regular sólo son superados por los 168 del aún jugador activo Jairo Asencio, los 88 de Ramón Arturo Peña y 80 de Ramón Ramírez.

Pero Veras es un pitcher de 112 rescates de por vida, al resumir sus totales de serie regular y postemporada, con 29 salvados en Round Robin y seis en Finales.

El nativo de Santiago inició su carrera con los Tigres del Licey, alcanzó el estrellato con las Águilas, pero construyó y consagró su carrera de inmortal con los Gigantes del Cibao, con los que salvó 63 choques en serie regular, 20 en semifinales y cuatro en instancias finales.

Después de un prolongado recorrido de 20 temporadas (1992-93/2010-2011), se retiró además con 17 victorias, 11 derrotas y efectividad de 2.70. en 266 partidos, todos como relevista, Veras lanzó en 276.1 entradas, permitió 235 hits, le marcaron 92 carreras (83 limpias), otorgó 61 boletos y propinó 219 ponches. Terminó con un WHIP de 1.07.

Veras tuvo cuatro temporadas seguidas salvando diez partidos o más, con 16, 12, 14 y 13 entre las estaciones 2006-2007 y 2009-2010. Con Licey lanzó en cuatro campañas, siete con Águilas y el resto con los Gigantes. Una de ellas, la del 95-96, la dividió con las Cuyayas y los Felinos.

Sólo ganó títulos jugando para las Águilas, a las que ayudó a coronarse en las versiones 1995-96, 1996-97, 1997-98 y 2000-01.

Logros personales y de la Liga

Darío Veras fue líder en salidas 2003-04, comandó el circuito en salvados en 2006-07 y 07-08 con 16 y 12. Es noveno de por vida en salidas con 266 en serie regular.

En Round Robin es el mejor en salidas con 84, segundo histórico en salvamentos con 29 y líder en rescates en 1996-97, 2006-07, 2008-09 y 2009-10.

Los 35 salvamentos de Veras en postemporada son la cifra tope en la historia del circuito.

Veras asistió a cinco Series del Caribe, con las Águilas en el 96,97, 2001, 2008 y en el 2010 con los Leones del Escogido. Ganó el título en 1997, 2001 y 2010, años en los que lideró el evento regional en rescates.

Sus siete salvamentos en Serie del Caribe es la tercera mayor cifra entre los relevistas dominicanos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today