Cuba no está desamparada: Tiene tres poderosos protectores dentro de la isla
Por Luis Ruiz Pou
El presidente Donald Trump ha amenazado con tomar el control de Cuba, afirmando que su
administración podría hacerse cargo de la isla casi de inmediato.
En sus declaraciones, ha
sugerido el envío de portaaviones —como el USS Abraham Lincoln— cerca de la costa cubana
para forzar una rendición. El mandatario indicó que esta acción militar podría ocurrir tras la
resolución de las tensiones en Irán, utilizando el despliegue de su fuerza naval como principal
mecanismo de presión contra el gobierno cubano.
La Habana no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel, rechazó categóricamente las
intenciones de Washington y ordenó preparativos ante la posibilidad de una intervención militar.
Washington, por su parte, busca desplegar aviones, barcos y drones para intimidar a la isla. Sin
embargo, en este tablero geopolítico, tanto China como Rusia han dejado claro que si EUA,
ataca a Cuba, responderán con toda su fuerza militar.
El factor China y Rusia
La amenaza directa de Washington contra las posiciones de Pekín y Moscú en Cuba, ha
desatado una tensión gigantesca en el Caribe. El secretario de Estado de EUA., Marco Rubio,
confirmó que ambas potencias operan activamente dentro del territorio cubano. Aunque la
administración de Trump busca neutralizar la presencia del personal que ambas naciones
mantienen en La Habana, el problema para EUA., es enorme: las tropas aliadas no serán
retiradas y Cuba no va a ceder su soberanía.
Esta nueva crisis, impulsada por las ambiciones de la Casa Blanca, podría desatar una
tormenta que termine golpeando al propio Estados Unidos. Lejos de amedrentarse, China
podría fortalecer sus posiciones y convertir a la isla en un escudo armado, desplegando misiles,
drones y tropas de combate. Pekín no va a retroceder. De acuerdo con el presidente chino, Xi
Jinping, Washington cometió el error de creer que el Caribe sería su patio trasero para
siempre; ahora, tiene al frente a rivales dispuestos a competir y defender sus intereses.
Advertencias de Pekín y el peligro de un conflicto global
China ha reafirmado de manera contundente su apoyo a Cuba tras las recientes amenazas
militares y la expansión de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Washington a cesar el bloqueo y las
medidas coercitivas unilaterales, advirtiendo que estas acciones comprometen gravemente la
paz y la estabilidad regional, y que Pekín no tolerará una intervención en los asuntos internos
de la isla.
El riesgo estratégico: La administración estadounidense parece subestimar que una escalada
directa en Cuba no sería un conflicto bilateral, sino una crisis regional y potencialmente global.
En este escenario, Estados Unidos se enfrentaría de forma directa o indirecta a potencias
nucleares como China y Rusia, además de Irán, naciones que han consolidado alianzas
estratégicas e inversiones en la isla caribeña. La península de Florida se encuentra a escasa
distancia de Cuba; cualquier proyectil de corto o mediano alcance podría ocasionar grandes
destrucciones en territorio estadounidense. Asimismo, en un escenario de guerra total, EE. UU.
pondría en riesgo su continuidad en la Base Naval de Guantánamo, cuyo tratado de
arrendamiento es rechazado y considerado ilegal por el gobierno cubano desde hace décadas.
Trump parece subestimar que una escalada directa con China y Rusia por su presencia en
Cuba no sería un conflicto bilateral, sino regional y potencialmente global. Ante este panorama,
cabe hacerse una pregunta histórica fundamental: ¿Por qué Estados Unidos nunca intentó
invadir militarmente a Cuba otra vez después del fracaso en Bahía de Cochinos en 1961?
La respuesta a esa pregunta explica con precisión el peligro actual. Tras el desastre de aquella
invasión, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla, desatando la Crisis de los
Misiles de 1962. Para resolverla sin iniciar una guerra mundial, el presidente John F. Kennedy
firmó un acuerdo formal y secreto con Moscú en el que Estados Unidos se comprometió
explícitamente a no invadir a Cuba a cambio del retiro de los misiles soviéticos. Romper esa
histórica línea roja hoy en día tendría consecuencias catastróficas.