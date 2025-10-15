COOPNAMA Y MEDICOOP FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN

Santo Domingo.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos (MEDICOOP), con la finalidad de establecer proyectos y acciones para el sector encaminadas al acto de salvar vidas.

La firma tiene como objetivo promover y facilitar la cooperación en actividades relacionadas con salud, educación y bienestar social, mediante la ejecución de proyectos conjuntos, programas de capacitación, captación de donantes de sangre y el intercambio de recursos y conocimientos.

El presidente del Consejo de Administración de Coopnama, Prof. Santiago Portes hizo un llamado para que todo el sector cooperativo se una a esta noble causa.

“La Cooperativa de Maestros está de júbilo, esperamos que la firma de este acuerdo sea como la misma sangre que abona las vidas humanas, porque segundo a segundo, minuto a minuto, horas tras horas, nuestros asociados están en busca de sangre y muchos han partido por falta del preciado líquido”, resaltó Portes.

De su lado, el Dr. Hugo Bautista Martich, presidente del Consejo de Administración de MEDICOOP, consideró que el banco de sangre es uno de sus proyectos más significativos, en donde dan respuestas a una de las necesidades humanas de mayor importancia.

“Espero que todas las cooperativas lleguen a formar parte de este banco de sangre. Con esta firma damos el primer paso de hermandad, confianza que esta iniciativa no sea solo de MEDICOOP sino un compromiso de todo el sector”, sostuvo el Dr. Bautista.

En ese mismo sentido, el Dr. Erisson Feliz, vicepresidente del Consejo de Administración, y la Licda. Inocencia de la Cruz, de Medicoop valoraron la integración de la Cooperativa de los Maestros al Banco de Sangre; por el alto déficit de donantes existente en el país.

La encargada de la unidad médica de COOPNAMA, Dra. Nereida de León resaltó la necesidad de sensibilizar y concientizar a la población sobre la donación de sangre.

El acuerdo fue firmado por los profesores Santiago Portes y Lucas Figueroa Lapay, presidente del Consejo de Administración y gerente general respectivamente, en representación de COOPNAMA. Mientras que el Dr. Hugo Bautista Martich, presidente del Consejo Nacional de Administración, fue signatario por la Cooperativa de Médicos.

Este convenio se suscribe en el marco de los principios de cooperación, reciprocidad, equidad y responsabilidad compartida, con miras a establecer una alianza estratégica que permita el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del servicio de donación de sangre.

El acuerdo fue firmado en el salón de actos Dr. Juan Ovidio Coronado en la Cooperativa Medicoop.

La comisión de la Cooperativa de Maestros estuvo conformada por los profesores Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; Octavio Bremón, vicepresidente del Consejo de Administración; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración; Zoila Flor Mateo, tesorera del Consejo de Administración. Los consejeros de las regiones Santo Domingo IV y Suroeste: Daniel de los Santos y Julio César Bugué, respectivamente. Y los invitados especiales Nelson Carela, ministro consejero y Marcello Mazzilli, subdirector de Aeroportuario.

Mientras que de la Cooperativa de los Médicos, estuvieron presentes los doctores Roberto Gerónimo, presidente del Consejo de Vigilancia; Fabio Sánchez, tesorero del Consejo de Administración; Nancy Paniagua, secretaria del Consejo de Administración; Ramón de Oleo, asesor y pasado presidente de Medicoop y el licenciado Cástulo Vidal, gerente general.