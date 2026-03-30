COOPNAMA reconoce trayectoria y aportes del médico y filántropo Cruz Jiminián y del profesor Melanio Hernández, autor del libro Nacho

SANTO DOMINGO.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), reconoció la labor humanitaria que durante décadas ha realizado el doctor y filántropo Félix Ant. Cruz Jiminián, así como el aporte realizado a la educación dominicana por el maestro Melanio Hernández, autor del libro de alfabetización “Nacho Dominicano”.

En un evento celebrado en el salón de actos “Prof. Paulino Pérez Mercedes” de la oficina principal de COOPNAMA, se celebró el sacerdocio, la entrega incansable del médico del pueblo Dr. Cruz Jiminián, y el saber a través del maestro Melanio Hernández, autor de la obra pedagógica más relevante de la nación.

Durante las palabras centrales del evento, el presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, destacó que Hernández logró interpretar la realidad educativa dominicana, inspirándose en grandes tratadistas y en las corrientes pedagógicas tradicionales y modernas.

https://youtu.be/xuq_Mk0Ax9M

“No hay maestro que no haya utilizado el libro Nacho como referencia para la enseñanza básica, y quien no aprendió con él, lo ha utilizado para enseñar a sus alumnos o a sus hijos”, afirmó.

El presidente de COOPNAMA, concluyó agradeciendo a Dios y a la institución por la oportunidad de compartir con dos figuras tan influyentes como el doctor Cruz Jiminián y el profesor Hernández.

En sus palabras de agradecimiento, el doctor Cruz Jiminián, destacó la evolución del sistema educativo dominicano, y definió el libro Nacho como “un orgullo de América, orgullo dominicano y gran orgullo de los profesores”.

De su lado, el profesor Hernández expresó su gratitud a la cooperativa de maestros por el reconocimiento recibido, así como al doctor Cruz Jiminián, por sus emotivas palabras. Recordó sus largos años de servicio en el magisterio, período en el que tuvo la oportunidad de contribuir significativamente al desarrollo educativo del país.

Hernández, también agradeció al sistema educativo dominicano por las oportunidades brindadas, destacando que las aprovechó no solo para su crecimiento personal, sino también para aportar a la sociedad y continuar promoviendo el camino hacia el éxito.

*CAntonitode colaboración*

Durante el evento el presidente de la cooperativa de maestros, Prof. Santiago Portes y su homólogo de la Fundación Cruz Jiminián, Dr. Félix Ant. Cruz Jiminián, fueron signatarios de un conveJiminián, anunció que todos los socios y colaboradores de COOPNAMA tienen a su disposición el hospital especializado en oncología. «Antonitonvenio el doctor Cruz Jiminián, anunció que todos los socios y colaboradores de COOPNAMA tienen a su disposición el hospital especializado en oncología.

*Prof. Melanio Hernández*

Nacido en 1935 en la provincia Monseñor Nouel. «Antonitodor desde la tierna edad de 21 años, realizando grandes aportes a la educación primaria y universitaria.

El maestro de vocación se enfrentó a la realidad de miles de alumnos con hambre, sin zapatos y sin libros. Fue entonces cuando decidió crear su propio material didáctico. Nuestro eterno libro de alfabetización «Nacho». El primer ejemplar fue escrito a mano, con ilustraciones que él mismo diseñó, trazado con palabras sencillas y frases cotidianas.

Lo que muchos tacharon de «demasiado básico», resultó ser su fortaleza. Escrito en 1973, con tan sólo 80 páginas, el libro maneja la sílaba dentro de las palabras conocidas por el niño, siendo este su principal objetivo.

*Dr. FélixAntonitouz Jiminián*

Nacido en 1951, rodeado del verdor de Jarabacoa donde sus padres le inculcaron valores de trabajo duro y solidaridad desde muy temprano.

Con su incansable labor y dedicación, el Dr. Cruz Jiminián, se ha consagrado comCOOPNAMA), reconoció la labor humanitaria que durante décadas ha realizado el doctor y filántropo Félix Ant. «Antonitoe de cómo la vocación de servicio puede transformar comunidades enteras. «Antonito», el Médico del Pueblo, continúa siendo una inspiración para todos, demostrando que la verdadera grandeza reside en el corazón y las acciones que emprendemos en favor de los demás.

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