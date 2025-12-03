COOPNAMA entrega NAVICOOP a socios en estas festividades

Santo Domingo.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), anunció la entrega de su tradicional ahorro navideño, un programa establecido con el interés de lograr que los socios de la institución al finalizar el año puedan disfrutar de recursos extras para asegurar mediante este depósito unas navidades más organizadas, tranquilas y felices para sus asociados.

Este ahorro especial es un servicio que les permite a los socios de la Cooperativa de Maestros guardar parte de su salario de forma fácil y cómoda para cubrir gastos o inversiones adicionales a fin de año, alivianando las cargas económicas que se producen en estas fechas.

En esta ocasión, más de 121 mil asociados, recibirán más de 1,900 millones de pesos en sus cuentas por este concepto.

El presidente del Consejo de Administración, profesor Santiago Portes, informó que la institución está comprometida en crear políticas que vayan en beneficio de la comunidad educativa y de sus asociados, destacando que NAVICOOP es una de las más significativas por el motivo al que va dirigido.

Exhortó a todos a seguir cultivando el hábito de este ahorro. “Ya tenemos 200 mil socios en todo el territorio nacional, COOPNAMA es la institución líder y es un ejemplo dentro del sector cooperativo nacional y con una proyección internacional”, destacó Portes.

El presidente de COOPNAMA aprovechó para enviar un mensaje de reflexión por motivo a estas festividades a los asociados y al pueblo en general “Que estas navidades sean diferentes, que la pasemos unidos y en el amor de Dios. Que estas fechas nos inspiren a ser sensibles, más justos, más solidarios, más unidos, que sigamos construyendo un futuro con respeto, dignidad y compromiso humano”, expresó.

En el mes de septiembre, la entidad cooperativa realizó su Quincuagésima cuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados donde los representantes de los distritos cooperativos aprobaron la distribución de los excedentes 2024 que ascendieron a 6 mil 240 millones 729 mil 268 pesos.

Los excedentes fueron repartidos entre los conceptos de distribución a los asociados, sostenibilidad y desarrollo institucional, mejoría en los servicios, donaciones y solidaridad, responsabilidad social, becas para estudios universitarios. Así como otros conceptos como protección y conservación del medioambiente, reservas para contingencias, impulso al emprendimiento e innovación, entre otros aportes.

Durante sus declaraciones, el presidente Portes estuvo acompañado por los presidentes del Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito, los profesores Francisco Santana y José Fabio Duran, respectivamente.

Además, el vicepresidente del Consejo de Administración, Prof. Octavio Bremón; la secretaria y tesorera del Consejo de Administración, profesoras Felicia Contreras y Zoila Flor Mateo; así como también el gerente general, Prof. Lucas Figueroa Lapay y demás miembros de los órganos de dirección social y administrativa.

*Propósito del NAVICOOP:*

El Ahorro Navideño le permite al socio de COOPNAMA, autorizar descuentos desde RD$200 en adelante directamente de su nómina. Estos ahorros generan un interés del 12% anual (1% mensual), no capitalizable.

Los socios de la institución reciben el ahorro navideño más intereses durante el mes de diciembre de cada año y es un servicio renovable automáticamente.

