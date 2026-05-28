Convocan a protesta en Alto Manhattan por feminicidios en RD

NUEVA YORK.- Organizaciones políticas comunitarias en el Alto Manhattan están convocando a protestas para este sábado 30 a las 6:00 p.m. y domingo 31 a las 2:00 p.m., en la avenida Saint Nicholas con la calle 181, por los feminicidios que vienen ocurriendo en la República Dominicana.

Los eventos se han convocado para coincidir con el Día de las Madres en RD, que será el próximo domingo, informaron Acción Rápida y Resistencia y Solidaridad (ReSo).

Por su parte, Acción Rápida con su actividad el sábado, sostiene que este Día de las Madres no hay nada que celebrar; en RD siguen matando mujeres y el silencio ya es complicidad.

Nos están dejando hijos sin madres, familias destruidas y una sociedad llena de miedo y rabia.

Este sábado 30 de mayo, a las 6:00 p.m., salimos a las calles por las que ya no pueden gritar, para exigir justicia y para que dejen de normalizar la violencia contra las mujeres, sostienen Dayanara Borbón, Ebelin Rodríguez, Nancy Gómez, Berenice Cuello y Linauris Crescioni, entre otros.

ReSo, con su evento el domingo, expresa que en RD el feminicidio, la más violenta y letal expresión del machismo contra la mujer, roza la condición de pandemia y apunta a números récord en este año 2026.

Como muestra de la tragedia, procede indicar que en los primeros 4 meses, 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que representa un aumento del 37% en relación con el número de casos registrados en el mismo período del pasado año.

Esto evidencia el fracaso de toda la estructura de poder en el país y de la sociedad misma, en enfrentar un mal que alarma tanto por las víctimas directas, como también por su impacto económico y emocional en las familias de las víctimas, sobre todo en los niños y adolescentes huérfanos.

Nuestro país, ubicado en una de las regiones con mayor nivel de violencia e inseguridad para las mujeres, registra una de las tasas más elevadas de feminicidios.

Cónsono a la mejor tradición del activismo político y comunitario de nuestra diáspora, convocamos a un plantón contra la violencia machista y contra la violencia estructural de la sociedad, además del reclamo de justicia ejemplar para los asesinos, indican Luis Mayobanex Rodríguez, María Terrero y Rosa Yolanda Pineda.

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