Comisión de la JCE recibe propuestas de aspirantes a miembros de las OCLEE en Europa

Madrid, España. – Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) recibió las propuestas de los aspirantes a miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de cara a las elecciones de 2028, en una ruta de trabajo que inició desde el 13 hasta el 22 de marzo, en Zurich, Milán, Países Bajos, Barcelona, Valencia y finalmente en Madrid.

Integraron la comisión del órgano electoral el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; la miembro titular y quien preside la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; el miembro titular Samir Chami Isa; el director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda; la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; directora de Protocolo, Patricia Regalado; y los secretarios de la comisión Daiyud Bretón Alba y José Ramírez.

Además, participaron en sus respectivas zonas Yanilda Pérez, encargada de la Oficina de Servicios (OSE) en Zúrich; Nicole Palma, encargada de la OSE en Milán; Luis Quezada, encargado de la OSE de Holanda; Simón Bolívar Beltré, encargado de la OSE en Barcelona, Ramón Ortiz, encargado de la OSE en Valencia y Luciana Díaz, encargada OSE Madrid.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por la miembro titular y coordinadora del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, quien agradeció a los presentes por su compromiso patriótico al acudir a un llamado democrático, al tiempo que destacó los requisitos del perfil de los y las aspirantes.

Fernández Guzmán recalcó la importancia que tiene para la democracia la participación de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, la conformación de estas OCLEE, a la vez que explicó el rol a desempeñar y el impacto que tienen estos procesos en la transparencia de la celebración de los procesos electorales.

En tanto que el miembro titular Samir Chami Isa destacó que quienes aspiren a integrar las OCLEE deben actuar guiados por la transparencia y la imparcialidad, con el propósito de garantizar procesos electorales claros, confiables y al margen de intereses particulares: “Las OCLEE constituyen una pieza clave dentro de la arquitectura electoral de la dominicanidad fuera del país”, señaló Isa, quien detalló el rol de los aspirantes.

Jáquez Liranzo: JCE va firme en dos carriles, el de la nueva cédula y el de las elecciones

En tanto que el presidente de la JCE destacó en su discurso de cierre que la Junta Central Electoral va firme por una carretera con dos carriles que apuntan hacia una misma dirección: “Por un carril va el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral y, esta actividad de hoy, forma parte de este otro carril, el de las elecciones. Y debe ser así, cabalgar ambos procesos juntos al unísono porque sin identidad no hay soberanía y sin democracia no hay paz”.

Informó que en el exterior la cedulación para los dominicanos y dominicanas iniciará por cita a partir de mayo de 2026 y se extenderá hasta enero de 2028.

Suman 476 los inscritos para conformar las OCLEE en Europa

Señaló que en este proceso de conformación de las OCLEE hay que resaltar los criterios y los valores democráticos que tienen que tener los hombres y las mujeres que las van a conformar.

“Vamos a iniciar con estos principios rectores que señala precisamente el artículo 4 de la Ley 2023. Son más de 12, pero vamos a destacar los cinco que impactan este proceso de la conformación: participación, proparticipación, equidad, la vinculación y la legalidad”, apuntó.

Sobre los principios de participación, proparticipación y equidad, Jáquez Liranzo recordó que la participación de dominicanos y dominicanas aspirando a conformar las OCLEE para el proceso de 2024 en las tres circunscripciones del exterior, una vez cerradas las inscripciones, fue el siguiente: 351 personas fueron las que aspiraron de manera formal para el 2024, de las cuales, 189 eran hombres (54 %) y 162 mujeres (46 %).

“Precisamente, a través de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, que coordina la magistrada Hirayda Fernández, se ha hecho hincapié en estos tres principios y al día de hoy, aún faltando los registros finales de aquí, de Barcelona, de Valencia, de Madrid, tenemos registradas 478 personas que aspiran a servir a la democracia dominicana desde allende los mares. Estas son 127 personas más, un aumento al corte de un 31 % con respecto al 2024 y es plausible porque esto viene a fortalecer la integridad electoral de República Dominicana en el exterior”, destacó.

Fue enfático al resaltar los valores que deben tener los hombres y mujeres que aspiren a conformar las OCLEE, destacando que deben ser personas que actúen apegados a la Constitución y a las leyes con equidad y transparencia.

“Ser miembro de una OCLEE conlleva una forma de ser, unas competencias actitudinales, unos valores que le deben acompañar cada día como la sombra al cuerpo donde hay luz, porque un ser miembro de una OCLEE debe tener la luz de la transparencia, para que se le vea su sombra», resaltó al subrayar la independencia, transparencia y el espíritu democrático, para conseguir la integridad electoral.

Quienes deseen ser miembros de las OCLEE aún disponen de diez (10) días hábiles para presentar sus propuestas o postular a quien entiendan que cumple con los requisitos, ingresando a, http://fmje.jce.gob.do o acudiendo a la OCLEE correspondiente.

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