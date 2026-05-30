- Publicidad -
Congreso Nacional y en el Centro de los HéroesEconomia

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza proyectos de ley sobre activos digitales y criptoactivos

PERIODICO PRIMICIAS30 de mayo de 2026
2 3 minutos de lectura
Santo Domingo, República Dominicana.- La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión de trabajo con diversos invitados del sector financiero y tecnológico, en la que se abordaron dos iniciativas legislativas de gran relevancia para el país: el proyecto de ley sobre activos digitales y criptoactivos, de la autoría del diputado Jorge Frías, y el proyecto de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas, presentado por el diputado Carlos de Pérez Juan.
En el encuentro, realizado en el salón Juan Pablo Duarte, participaron como principales exponentes José Frank Almeyda Pastor, gerente general de FINLABS, y el agente financiero y de bienes raíces Kilvio Fernández, quienes compartieron sus perspectivas sobre el impacto de estas iniciativas en el sistema económico nacional.

El señor Almeyda Pastor destacó que este es un tema de gran trascendencia para la República Dominicana, ya que “básicamente la agenda que traemos hoy es ver el contexto y saber qué está pasando actualmente en el mundo y el momento regional, específicamente, el impacto social de las remesas, comparaciones internacionales, algunos aportes y recomendaciones estratégicas”.

Almeyda Pastor manifestó que han analizado los dos proyectos, por lo que trajeron por escrito sus recomendaciones sobre los mismos.

“En el contexto dominicano, a veces el no tener una regulación, o algo que no está prohibido o no está permitido, es peor que definitivamente, tener las reglas claras en ese sentido”, dijo.

El ejecutivo presentó un enfoque complementario de los dos anteproyectos con recomendaciones estratégicas, entre las cuales está el proceso legislativo, converger ambos proyectos en un texto único de consenso, consulta pública de 60 días, asesoría técnica del BID y coordinación formal con el banco central.

Sostuvo que el país ha tenido en los últimos años un crecimiento de un 52% de usuarios de activos digitales., que no se ven y que se tiene cero regulaciones vigentes al respecto, lo que hace que de alguna manera llame la atención.

Carlos de Pérez, proponente de una de las piezas, planteó que se invite a exponer sus planteamientos a sectores ligados a estas iniciativas, como son, Argenis García, Juez, autor y redactor del proyecto que él sustenta; a Pedro Vital García, fundador de Bitcoin Dominicana; Giuliano Simo, propietario de la plataforma Bitcoin RD, y de la Red Bitcoin y Activistas Digitales a nivel nacional.

También a ⁠Haivanjoe NG Cortiña, economista y ex superintendente de valores; ⁠Syra Marouotti, empresaria y ejecutiva con experiencia en innovación tecnológica; Lisbeth Matos, experta en tema corporativo, lavado de activos y clientes internacionales inversionistas en el país, a ejecutivos del Banco Central; de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Superintendencia de Valores.

Por otro lado, la diputada Idenia Doñé, solicitó que se hable sobre las posibilidades de riesgos, a lo que el señor Almeyda Pastor, sostuvo que precisamente ese era el problema de no estar regulado es correr riesgo.

El presidente de la comisión Francisco Javier Paulino, sostuvo que el encuentro fue sumamente interesante y el tema es aparentemente muy especializado y que la comisión está en el marco regulador, en la posible elaboración de un proyecto de ley y que lo ideal es seguir el curso del estudio de las iniciativas y verificar cual pudiera ser lo mejor para el país.

En el encuentro estuvieron, además, de Multicomputos, Virgilio Albert, presidente y Miguel Albert, director de estrategias y de FINLABS, estuvieron, además, Patricio Medina, director regional    comercial y José Ruta, director de servicios.

También de manera virtual estuvieron presentes Julio Ferron, gerente general de NEITEC y Juan GarridoTether.
La comisión valoró los aportes recibidos, subrayando la importancia de abrir espacios de diálogo con expertos y actores vinculados al sector financiero y tecnológico, a fin de garantizar que las propuestas legislativas respondan a las necesidades actuales y futuras del país en materia de innovación, regulación y seguridad económica.
Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS30 de mayo de 2026
2 3 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Precios barril de petróleo y dólar en baja, en RD suben precios gasoil y gasoil, más inflación, juicio de fondo a dos ex ministros, MP apelará no ha lugar a favor de dos ex ministros, peligro de turbas de motoconchistas en las calles

30 de mayo de 2026

Temas Económicos y Bancarios en Primicias, quejas por la falta de dinero para celebrar el Día de las Madres, reajuste precios combustibles, respaldo del Superintendente de Bancos al Banco BHD, el «cariñito» del gobierno a las madres, reconocimiento al Banco Santa Cruz, variada temática

30 de mayo de 2026

Dicen más de 100 inversionistas europeos muestran interés en mercado inmobiliario de RD

30 de mayo de 2026

Fedocámaras valora que el MICM envíe a consulta los criterios unificados del Registro Mercantil

30 de mayo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!