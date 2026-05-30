Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza proyectos de ley sobre activos digitales y criptoactivos

Santo Domingo, República Dominicana.- La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión de trabajo con diversos invitados del sector financiero y tecnológico, en la que se abordaron dos iniciativas legislativas de gran relevancia para el país: el proyecto de ley sobre activos digitales y criptoactivos, de la autoría del diputado Jorge Frías, y el proyecto de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas, presentado por el diputado Carlos de Pérez Juan.

Almeyda Pastor manifestó que han analizado los dos proyectos, por lo que trajeron por escrito sus recomendaciones sobre los mismos.

El señor Almeyda Pastor destacó que este es un tema de gran trascendencia para la República Dominicana, ya que “básicamente la agenda que traemos hoy es ver el contexto y saber qué está pasando actualmente en el mundo y el momento regional, específicamente, el impacto social de las remesas, comparaciones internacionales, algunos aportes y recomendaciones estratégicas”.

En el encuentro, realizado en el salón Juan Pablo Duarte, participaron como principales exponentes José Frank Almeyda Pastor, gerente general de FINLABS, y el agente financiero y de bienes raíces Kilvio Fernández, quienes compartieron sus perspectivas sobre el impacto de estas iniciativas en el sistema económico nacional.

“En el contexto dominicano, a veces el no tener una regulación, o algo que no está prohibido o no está permitido, es peor que definitivamente, tener las reglas claras en ese sentido”, dijo.

El ejecutivo presentó un enfoque complementario de los dos anteproyectos con recomendaciones estratégicas, entre las cuales está el proceso legislativo, converger ambos proyectos en un texto único de consenso, consulta pública de 60 días, asesoría técnica del BID y coordinación formal con el banco central.

Sostuvo que el país ha tenido en los últimos años un crecimiento de un 52% de usuarios de activos digitales., que no se ven y que se tiene cero regulaciones vigentes al respecto, lo que hace que de alguna manera llame la atención.

Carlos de Pérez, proponente de una de las piezas, planteó que se invite a exponer sus planteamientos a sectores ligados a estas iniciativas, como son, Argenis García, Juez, autor y redactor del proyecto que él sustenta; a Pedro Vital García, fundador de Bitcoin Dominicana; Giuliano Simo, propietario de la plataforma Bitcoin RD, y de la Red Bitcoin y Activistas Digitales a nivel nacional.

También a ⁠Haivanjoe NG Cortiña, economista y ex superintendente de valores; ⁠Syra Marouotti, empresaria y ejecutiva con experiencia en innovación tecnológica; Lisbeth Matos, experta en tema corporativo, lavado de activos y clientes internacionales inversionistas en el país, a ejecutivos del Banco Central; de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Superintendencia de Valores.

Por otro lado, la diputada Idenia Doñé, solicitó que se hable sobre las posibilidades de riesgos, a lo que el señor Almeyda Pastor, sostuvo que precisamente ese era el problema de no estar regulado es correr riesgo.

El presidente de la comisión Francisco Javier Paulino, sostuvo que el encuentro fue sumamente interesante y el tema es aparentemente muy especializado y que la comisión está en el marco regulador, en la posible elaboración de un proyecto de ley y que lo ideal es seguir el curso del estudio de las iniciativas y verificar cual pudiera ser lo mejor para el país.

En el encuentro estuvieron, además, de Multicomputos, Virgilio Albert, presidente y Miguel Albert, director de estrategias y de FINLABS, estuvieron, además, Patricio Medina, director regional comercial y José Ruta, director de servicios.