Comerciantes reconocen a Yayo Sanz Lovatón, como el “Servidor Público 2025”

Santo Domingo, R.D.- El director general de Aduanas (DGA), Yayo Sanz Lovatón, fue reconocido por la Federación Dominicana de Comerciantes como “Servidor Público 2025” por su excelencia y contribución al fortalecimiento de las relaciones entre el comercio nacional y las autoridades aduaneras.

El galardón fue entregado por el presidente de la federación, Iván de Jesús García, en medio de aplausos y muestras de aprecio por parte de los empresarios presentes.

Este evento demuestra el compromiso con el comercio organizado y con el desarrollo económico de la República Dominicana.

Yayo Sanz Lovatón resaltó, en el acto, que “la implementación de la eficiencia en el trabajo en equipo, basada en principios de integridad y transparencia, junto al presidente de la República, Luis Abinader, ha sido clave para el progreso del país”.

La República Dominicana se ha consolidado como un referente mundial, destacándose por mantener un crecimiento económico sostenido durante los últimos cinco años, posicionándose como la economía de mayor expansión en América Latina. Asimismo, ha sido reconocida internacionalmente por sus avances en transparencia institucional, reducción de la pobreza y atracción de inversión extranjera, marcando un antes y un después en su desarrollo socioeconómico.

Cabe destacar, la participación de los subdirectores: Daniel Peña, subdirector de la DGA; Lucía Zorrilla, subdirectora general; Francis Almonte, subdirector administrativo, entre otras autoridades de la entidad.

Asimismo, participaron en la mesa de honor: el excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader; Iván de Jesús García, presidente de la Federación (FDC); Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipyme; Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Eddy Olivares, ministro de Trabajo; Limbert Cruz, ministro de Agricultura; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Raquel Minier, vicepresidenta Supermercados de la FDC; y Eddy Alcántara, presidente PROCONSUMIDOR, entre otros.

Entre los galardonados empresariales fueron: Supermercado Cepín, PFISA, CEABA, Plaza Valverde, Eco Catalina, Cervecería Nacional Dominicana, Rancho Típico Cuevas de las Águilas, Hotel Yonú, Davelba Tours y entre los reconocimientos especiales estuvieron: Magín Díaz, ministro de Hacienda y, a su vez, Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mypime y Joaquín Caraballo, periodista del Diario Libre.

Mientras el gran galardón fue entregado junto al presidente de la República y autoridades, al empresario, Francisco María, presidente de las Farmacias el Sol, por su trayectoria y compromiso con la sociedad.

Al concluir el acto, los asistentes compartieron impresiones en un ambiente de camaradería y expresaron su entusiasmo con prolongados aplausos, reconociendo el valor de cada homenaje y la relevancia de esta significativa iniciativa.

Acerca de la Federación Dominicana de Comerciantes

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) fue fundada en 1975 con el propósito de representar y fortalecer al sector comercial del país. A lo largo de sus cinco décadas de existencia, la FDC ha agrupado a más de 400 asociaciones de comerciantes y cuenta con más de 61,000 afiliados en todo el territorio nacional.

Su labor ha sido reconocida por instituciones como el Senado de la República, que destacó su contribución al desarrollo económico y social del país. Bajo el

liderazgo de figuras como Iván de Jesús García, la federación ha promovido iniciativas en favor de la formalización, capacitación y defensa de los intereses del comercio organizado.

Este 51.o aniversario reafirma la misión de la federación de impulsar la innovación y el desarrollo económico, reconociendo a quienes desde el sector público contribuyen a ese propósito. Está constituida por 447 asociaciones de empresarios comerciales de todas las actividades económicas y estas, a su vez, compuesta por 63,890 asociados.