Collado deja inauguradas obras para el turismo religioso por más de 100 millones.

Monte Plata, martes 24 marzo 2026.- El ministro de Turismo, David Collado, inauguró dos importantes obras en los más icónicos templos religiosos de esta provincia, los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá, y dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la Plaza de la Municipalidad en el municipio cabecera, con una inversión total de RS$117, 975,675 millones de pesos.

El ministro Collado destacó la importancia de las obras y aseguró que darán un gran impulso al turismo religioso y cultural en la provincia de Monte Plata.

«Hoy estamos aquí entregando estas dos importantes obras y dejando iniciada otra, porque le llegó la hora a Monte Plata», dijo el funcionario.

Collado expuso sobre el gran potencial ecoturístico de la llamada provincial Esmeralda y su cercanía de la capital, ubicada a uno 60 kilómetros de Santo Domingo.

En el Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana, uno de los principales atractivos de la provincia, Collado entregó la construcción de la verja perimetral con una longitud de 1,266 metros lineales, obra que contribuirá a una mayor seguridad del templo, principal centro de peregrinación entre munícipes y espacio con tradición por más de 500 años.

Contó con un diseño acorde al santuario existente y se construyeron aproximadamente 200 metros lineales de acera en el proyecto, así como otros 500 metros lineales de canaleta perimetral de hormigón para encauce de las aguas pluviales.

La obra requirió una intervención de 1,025 cuadrados reparación general, como puertas, ventanas, rejas, mejoras en pisos, mantenimiento de esculturas, además de intervención de jardinería y verja perimetral.

Esta intervención, a cargo del CEIZTUR, requirió una inversión de RD$81, 596,311.

Concluida esa actividad, el ministro Collado se trasladó al municipio cabecera, Monte Plata, donde dejó iniciados los trabajos de remodelación de la Plaza de la Municipalidad, que se realiza con una inversión de RD$27, 493,180.

Esa intervención consistirá en la reconstrucción de aceras, rampas de acceso universal, verja perimetral en parque infantil y jardines.

Además, incluirá el remozamiento de glorieta central, pavimentación e iluminación.

Luego el ministro Collado se trasladó al distrito municipal de Boyá, donde inauguró la restauración del Santuario Nuestra Señora del Agua Santa.

Esa intervención se hizo con una inversión de RD$8, 886,184, bajo la supervisión del CEIZTUR.

Este Santuario, en su restauración con una intervención de 1,025 metros cuadrados, incluyó limpieza, pintura y reparación general; reparación de puertas, ventanas, rejas, mejoras en pisos, (adoquinado y sustitución de hormigón estampado), mantenimiento de esculturas, además de intervención de jardinería y verja perimetral.

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