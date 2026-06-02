Coliseo Gallístico de Santo Domingo celebra por todo lo alto su 53 aniversario

Santo Domingo. En un ambiente cargado de entusiasmo, confraternidad y pasión por la gallística, el Coliseo Gallístico de Santo Domingo celebró su grandioso torneo aniversario con motivo de sus 53 años de fundación, reuniendo a destacados galleros, socios e invitados especiales que disfrutaron de una jornada memorable.

La actividad estuvo caracterizada por una excelente organización, emocionantes competencias y un ambiente festivo amenizado con música en vivo y una variada picadera para todos los asistentes, quienes compartieron momentos de camaradería y celebración en honor a una de las instituciones gallísticas más emblemáticas del país.

Durante la celebración, la junta directiva del coliseo también aprovechó la ocasión para reconocer el esfuerzo y la dedicación de las colaboradoras de la institución con motivo del Día de las Madres. El segundo vicepresidente, Anderson Acevedo, junto al secretario Virgilio Merán, encabezaron la entrega de una hermosa canasta a las empleadas del coliseo, gesto que fue recibido con gran emoción y agradecimiento.

Al hacer uso de la palabra, ambos directivos destacaron la invaluable labor que realizan estas mujeres en favor del buen funcionamiento de la entidad, resaltando su compromiso, responsabilidad y entrega diaria para contribuir al éxito de las actividades que se desarrollan en el Coliseo Gallístico de Santo Domingo.

En el aspecto competitivo, el tradicional torneo aniversario reunió a destacados exponentes de la gallística nacional, resultando ganador absoluto Virgilio Merán, quien se alzó con el primer lugar al registrar un extraordinario tiempo de 2.59. La segunda posición correspondió a Super Gallo, con un tiempo de 3.33, mientras que el tercer puesto fue conquistado por El Caobal, que alcanzó un tiempo de 3.45.

La celebración del 53 aniversario reafirma el prestigio y la tradición de esta importante institución, que durante más de cinco décadas ha sido escenario de grandes eventos gallísticos y punto de encuentro para los amantes de este deporte, fortaleciendo los lazos de amistad y compañerismo entre los aficionados de todo el país.

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