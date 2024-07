CNE proclama a Maduro presidente electo para el periodo 2025-2031

Caracas, 29 jul (Prensa Latina) El mandatario Nicolás Maduro recibió hoy las credenciales que lo acreditan como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031, luego de ganar los comicios con el 51,20 por ciento de los votos.

En acto en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en presencia de los más de 900 veedores internacionales, cuerpo diplomático acreditado y las altas autoridades de los poderes del Estado, entre otros, el gobernante tomó el acta constitutiva de manos de Elvis Amoroso, titular del órgano comicial.

Antes de entrar al recinto del CNE en compañía de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional Cilia Flores, Maduro fue aclamado por cientos de personas apostadas en sus alrededores.

Amoroso explicó que este procedimiento de adjudicación responde a las disposiciones constitucionales que rigen los procesos comiciales.

El titular del Poder Electoral destacó que esta elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, aunque algunos, indicó, pretendieron generar violencia.

Asimismo extendió un especial agradecimiento a todas la misiones de veedores nacionales e internacionales que acompañaron las elecciones presidenciales y los convocó, en nombre del CNE, a que sean portavoces de lo vivido durante estos días en la República Bolivariana.

Al intervenir, el dignatario electo manifestó que las últimas jornadas fueron intensas y la de ayer histórica porque se venció «al fascismo y a los demonios con la fuerza de Cristo, de (Simón) Bolívar y del comandante Hugo Chávez (1954-2013)».

Calificó la victoria del domingo de proeza histórica y «otra vez el pueblo lo volvió hacer», al derrotar a los fascistas y violentos.

Recibo esta credencial legal del Poder Electoral que ha emitido un dictamen «con humildad, porque soy un obrero y es lo que no me perdonan los apellidos y los imperialistas», afirmó.

Maduro dijo asumir un nuevo mandato del pueblo para ser su presidente y «llevar al país a la paz y a la unión, a través del diálogo y hacerlos irreversibles entre todos los venezolanos».

De otro lado, denunció se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado de carácter fascista y contrarrevolucionario, «una especie de Guaidó 2.0», protagonizado y apoyado por los mismos de siempre, un grupo de élites llenas de odio y fascista amarrados al imperialismo estadounidense.

El jefe de Estado señaló que ya vieron y vivieron esa misma película con un guión parecido, mientras por otro lado el pueblo quiere paz, democracia y prosperidad.

Les digo a los que avalen esta operación que «la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad» porque en Venezuela se respeta la Constitución, la ley y esta vez no se impondrá el odio, ni el fascismo ni la manipulación, reafirmó