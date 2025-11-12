Cierre de gobierno en EEUU afecta poco el turismo dominicano

Santo Domingo, 10 nov (Prensa Latina) El ministro dominicano de Turismo, David Collado, aseguró hoy que el cierre del gobierno en los Estados Unidos ocasiona afectaciones mínimas en la llegada de visitantes a este país.

Aseguró que pese a la cancelación de más de mil vuelos en el país norteño y al hecho de que más de un 50 por ciento de los vacacionistas que viajan a la República Dominicana son estadounidenses, el impacto ha sido leve.

El funcionario señaló que, al cruzar datos con otras naciones de la región, la República Dominicana ha sido la menos perjudicada por la crisis causada por el cierre del gobierno federal.

Así lo manifestó en La Semanal con la Prensa, que encabeza el presidente Luis Abinader todos los lunes, quien reiteró que la aviación civil de la República Dominicana es un referente en la región por su amplia conectividad aérea, su compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización de la infraestructura.

Recordó que el país forma parte del Convenio de Aviación Civil Internacional desde su firma en 1944 y es miembro activo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), organismo consultivo que agrupa a 22 Estados de la región y fomenta la cooperación y coordinación de políticas de aviación civil.

Adelantó que en el contexto de la próxima Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos, organizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el país sostendrá 18 reuniones bilaterales orientadas a la suscripción, revisión y actualización de acuerdos de servicios aéreos con diversos Estados.

Durante el encuentro se firmarán nuevos acuerdos con Omán, Paraguay, El Salvador y Grecia; y se realizarán negociaciones con Eswatini, Corea, Malasia, Hong Kong y los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia), así como con Zimbabwe y Benín.

Además, se actualizarán convenios vigentes con Austria, Italia y Bélgica, y se revisarán los existentes con la República Checa y Polonia.

La República Dominicana también liderará la negociación de memorandos de entendimiento con Suiza y revisará su marco bilateral con Panamá.

Trascendió que entre 2019 y 2024, el país ha suscrito 57 instrumentos bilaterales con otros Estados y territorios, incluidos 30 acuerdos de servicios aéreos y 17 memorandos de entendimiento.

