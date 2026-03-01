Chantaje mediático

El chantaje, es amenazar con revelar información perjudicial o embarazosa de una persona, a menos que se cumplan ciertas demandas. El chantajista utiliza la amenaza de divulgar secretos o información privada para obtener algo de valor, como dinero, favores o influencia. Por ejemplo, si alguien amenaza con revelar fotos comprometedoras a menos que se le pague una suma de dinero, eso es chantaje.

La sociedad ha estado contemplando la gran cantidad de noticias falsas difundidas por las redes de Internet y refundidas por los medios escritos (Periódicos). Se ha demostrado que dichas informaciones no acontecieron como fueron detalladas

Con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), están creando montajes para chantajear a figuras públicas que pueden pagar el monto exigido paraque, el hecho no llegue a conocimiento de una persona allegada. Dentro de los montajes están: Fotos y Videos, donde el chantajeado (a), figura en determinado acto que, de ser publicado, cuestiona y comprometen su imagen o lo pueden llevar a tener graves consecuencias legales.

Algunos programas de investigación, o lo que se conocen como “paneles”, tratan de lograr beneficios, llamando al entrevistado con teléfonos no reconocidos para amenazarlos con divulgar noticias falsas (Fake News) a cambio de obtener dinero, influencias o publicidad; sin embargo, no todos los que utilizan este método, logran sus objetivos, porque la persona que se trata de chantajear guarda la evidencia de la entrevista.

Se comenta que, algunos productores de programas de investigación buscan funcionarios y empresarios vulnerables a la reacción social por hechos que podrían interpretarse como corrupción.

En el desarrollo del Sermón de la Siete Palabras, el padre Arsenio Ferreira a quien le tocó la lectura de la Séptima, dijo que, en nuestro país, “comunicadores se estando a la tarea de extorsionar y chantajear por las redes sociales a funcionarios públicos y que se ha estado desarrollando y ejercicio antiético (…)

A consecuencia de las tantas denuncias de informaciones falsas, además de utilizar vulgaridades en los comentarios, empleando epítetos para destacar característica particular de la persona a la que se refieren, ejemplo: Tal o cual funcionario se cree el “matatán”, esta ministra se ree que es la “Reyna” etc., para manipular la opinión del su público; de ahí, que el gobierno envió un proyecto de Ley para limitar el ejercicio de la comunicación por las redes sociales.

En dicho proyecto, el gobierno busca imponer a los medios y plataformas digitales, la obligación de establecer mecanismos para identificar a sus usuarios. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, “advirtió que a todos los que traten de limitar la libertad de expresión difundida por las redes sociales de empresas establecidas en los Estados Unidos, se les cancelará la visa, tanto a. la persona como a sus familiares”.

La libertad de expresión y difusión del pensamiento está consignada en la Constitución de la República Dominicana en el artículo 49 de la Constitución; que, se establece; “Todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa; protege el derecho a la información, garantizando que todas las personas tienen derecho a recibir información veraz, objetiva y oportuna, y que los medios de comunicación tienen la obligación de respetar los principios de veracidad y responsabilidad”.

Cuando se legisló sobre este tema, no se previó que la libertad de expresión se difundiría por medios electrónicos, como las redes sociales establecidas fuera del territorio dominicano; por lo tanto, nuestras leyes no pueden alcanzarlos.

La pregunta es: ¿qué pasará con el Proyecto de Ley enviado por el gobierno y cómo los legisladores podrán introducir un artículo en la Ley para sancionar empresas de medios establecidas en el exterior?

Luis Ma. Ruiz Pou

luisruiz47@gmail.com

28/02/202

