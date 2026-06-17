Celinés Toribio celebra con éxito en el Alto Manhattan “La Nueva Yo – On The Block”

NUEVA YORK.- La reconocida actriz, productora y comunicadora dominicana Celinés Toribio celebró con éxito la primera edición de “LNY al aire libre”, y a la vez, la cuarta presentación de su plataforma, que ha marcado la diferencia entre el público femenino.

“La Nueva Yo-On The Block”, realizada recientemente en Quisqueya Plaza, en el Alto Manhattan, fue una muestra de empoderamiento femenino y bienestar familiar.

Sin dudas, ha sido una de las iniciativas comunitarias más impactantes de la diáspora latina en la Gran Manzana en este comienzo de verano.

Desde las 12:00 del mediodía hasta las 6:00 de la tarde, decenas de madres, familias, jóvenes y líderes comunitarios se dieron cita para disfrutar de una jornada gratuita, llena de música, salud, educación, bienestar, inspiración y entretenimiento.

Por su parte, Toribio anunció que el proyecto continuará creciendo y recorrerá otros estados de Estados Unidos e incluso diferentes países, llevando su mensaje de transformación personal, autoestima y fortalecimiento familiar.

Indica que su mensaje trasciende fronteras y tiene el potencial de impactar positivamente a miles de familias en territorio estadounidense y el mundo: un movimiento nacido de la transformación personal.

Toribio decidió convertir sus propios desafíos personales en una plataforma de apoyo para las mujeres latinas; nació a partir de la experiencia de vida, sostiene.

En esta edición comunitaria, llevamos un mensaje directamente a las calles del Alto Manhattan, acercando herramientas de desarrollo personal y orientación profesional a cientos de familias.

El evento contó con la presencia del congresista Adriano Espaillat, quien felicitó a todas las madres, jóvenes y familias que participaron en la actividad y reconoció la importancia de iniciativas que promueven el bienestar y la unión comunitaria.

Felicitó a Toribio por crear un espacio de empoderamiento femenino, que fortalece a las familias y contribuye al desarrollo social de la comunidad latina en Nueva York.

Compartieron sus orientaciones sobre salud física, emocional y bienestar integral: Riquelmy Lamour, directora del Proyecto de Salud Conductual y gestora de casos de SOMOS Community Health; la doctora Yohanny Martínez, representante de Walks of Light; y otros líderes comunitarios.

Entre las instituciones participantes: Development Center (DWDC); Walks of Light; Josephine’s Spa; ARTES Group Foundation Inc.; TV Quisqueya; Emprendedores Latinos USA; Hipanas, Mecenas; Migraconsul Academy; NYS Latino; Vild LinaFlatea; Chicha Limeña e Iconos Kids, entre otras.

Asimismo, los artistas ANOVA, Biancantonietta, Ranfiel, José Fernando, Frangely Bencosme, Iconos Kids y el Mariachi Internacional Tapatío.

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