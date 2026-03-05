Celebrarán el sábado el Clásico Día Internacional de la Mujer

SANTO DOMINGO ESTE.- El Clásico Internacional de la Mujer se celebrará el sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, en una carrera a 1,400 metros; entre potrancas importadas, no reclamables.

Competirán en la prueba, la quinta del cartel #19, las potrancas Grateful Lady (1), de la cuadra Decoo Stable; My Girl Kaitlan (2), de Establo Emma Elena; Jesse Dancing (3), del Establo The King George; Madam Marlene (4), de la cuadra Decoo Stable.

LOS JINETES

Grateful Lady (1) llevará la monta del jinete Trusman Quevedo, quien seguirá las instrucciones del entrenador Armando E. Pérez.

My Girl Kaitlan (2) tendrá sobre el lomo al jinete Omar F. González, a quien hará recomendaciones el entrenador Demetrio A. Correa.

Jesse Dancing (3) cargará con el peso del jinete Carlos de León, quien será asesorado por el entrenador Jorge Luis Vílchez.

Madam Marlene (4) será conducida por el jinete Héctor Hernández, a quien hará indicaciones el entrenador Armando E. Pérez.

PREMIO DE RD$410,310.00

La bolsa a repartir entre las 4 potrancas es de RD$410,310.00. Eso incluye un sobre-premio de RD$175,000.00. El premio regular es de RD$165,310.00. La cuota de inscripción por cada ejemplar es de RD$17,500.0.

RÉCORD PARA 1,400 METROS

El récord para la distancia de 1,400 metros es de 1:21:2/5. Fue impuesto por Blizzard, el 19 de agosto de 1997.

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