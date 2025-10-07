Casa Brugal recibe sello “Aquí Sabemos de Pensiones” de la SIPEN

Santo Domingo, R.D.- La Superintendencia de Pensiones (Sipen) hizo entrega del sello “Aquí

Sabemos de Pensiones” a Casa Brugal, como parte de su plan educativo orientado a formar a

los trabajadores sobre los beneficios de estar afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones.

Los colaboradores de Casa Brugal fueron parte de una jornada de capacitaciones que se inició

en sus oficinas corporativas de Santo Domingo y Santiago y continuó por sus plantas en las

provincias Puerto Plata, San Pedro de Macorís, y en el municipio de Haina, San Cristóbal;

donde, además del curso en pensiones, los colaboradores recibieron atención personalizada a

través del Centro de Atención al Usuario de la Sipen, Tu Futuro.

Durante la entrega de este reconocimiento, Francisco A. Torres, superintendente de Pensiones,

quien estuvo acompañado de Franklin Báez Henríquez, vicepresidente de Finanzas de Casa

Brugal, valoró el esfuerzo y la dedicación puesta en Casa Brugal para promover la educación

previsional en sus colaboradores y de unirse al grupo de empresas e instituciones que, con

este sello, contribuyen al fortalecimiento del Sistema Dominicano de Pensiones y se convierten

en promotores de este.

Las charlas estuvieron a cargo de Juan Manuel Pérez, director de Educación y Atención

Previsional; Jorge Rivas, encargado de Prestaciones y Carmen Pichardo, supervisora de

Atención al Usuario de la SIPEN; quienes abordaron temas relevantes como la afiliación,

seguros de vejez y discapacidad, importancia de la educación financiera y la formalidad laboral

para poder ahorrar para su retiro.

Durante el ciclo de formaciones, también se trataron los planes complementarios de pensiones,

una nueva modalidad de ahorro para la pensión totalmente flexible y que por primera vez

permite a los trabajadores incrementar su ahorro para el retiro mediante canales de pago

electrónicos, disponibles desde cualquier dispositivo con internet en cualquier parte del mundo,

que permite ahorrar tanto para el propio trabajador como para sus familiares directos.

Las capacitaciones se realizaron de manera presencial y virtual donde participaron más del

70% del personal de Casa Brugal, para un total de 525 colaboradores.

Este sello de reconocimiento “Aquí Sabemos de Pensiones” es una iniciativa de la SIPEN que

tiene como objetivo que los colaboradores de las empresas dominicanas adquieran los

conocimientos necesarios sobre el sistema de pensiones y sus derechos y deberes como

afiliados en las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).