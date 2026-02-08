Carnaval de Santiago inicia con un derroche de colorido y lleno de innovaciones

Santiago de los Caballeros.– El Carnaval de Santiago 2026 dio inicio de manera oficial este domingo con un multitudinario derroche de colorido y una propuesta cargada de innovaciones que, por segundo año consecutivo, convirtió el Parque Central en el epicentro de la cultura popular, la música y la tradición santiaguera.

Desde horas tempranas de la tarde, cientos de personas se dieron cita para presenciar la salida de las comparsas, que este año evidenciaron un notable nivel de creatividad y puesta en escena. Agrupaciones como Ucacosan, FUCSA, Bloque Independiente, UCASA, Puro Carnaval y Felecsa llenaron el recorrido de colorido, sátira y expresión artística, reafirmando el valor histórico del carnaval como parte esencial de la identidad local.

La participación del rey lechón, José Castillo, y la reina del carnaval, Stefany Guzmán, añadió un componente simbólico al desfile, al recorrer el circuito en un vehículo clásico que evocó las raíces y la evolución de esta emblemática manifestación cultural de Santiago de los Caballeros.

La edición 2026 presenta importantes innovaciones en su organización, entre ellas la integración del Roco Tren, que se mantuvo desfilando junto a artesanos del carnaval y personalidades invitadas. A esto se suma una puesta en escena renovada por parte de los grupos y comparsas, manteniendo el dinamismo que caracteriza esta celebración año tras año. El evento cuenta, además, con el respaldo de aliados estratégicos como la Cervecería Nacional Dominicana, en calidad de patrocinador.

Al referirse a la apertura del carnaval, el alcalde de Santiago destacó que el desfile del Carnaval de Santiago celebra su segundo año consecutivo en el Parque Central, decisión que forma parte de una visión de ciudad orientada a garantizar seguridad, orden y mayor visibilidad a las comparsas.

“Esta fue una decisión pensada como parte de una visión de ciudad y de carnaval: traerlo a un ambiente seguro, controlado y bien planificado, a la altura de Santiago. El montaje que se ve aquí es majestuoso, espectacular y seguro; por más que yo lo explique, siempre me quedaré corto, porque los hechos son los que hablan”, resaltó el alcalde.

Asimismo, aprovechó para invitar a todas las familias del Cibao, del país y del mundo a disfrutar de esta fiesta, garantizándoles seguridad y mucha diversión.

La programación del Carnaval de Santiago continuará durante los próximos fines de semana hasta el 1 de marzo, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del calendario nacional y como un espacio organizado y seguro para el disfrute familiar.

Visited 4 times, 4 visit(s) today