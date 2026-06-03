Candidata al Congreso NY Ávila Chevalier pedía confiscar propiedad privada, abolir la Policía, las fronteras y cárceles

NUEVA YORK.- Según una investigación periodística realizada por CNN, la oponente de Adriano Espaillat, Darializa Ávila Chevalier, eliminó una cuenta anterior de Twitter que contenía publicaciones y retuits en los que expresaba su apoyo a la abolición de la Policía, las prisiones y fronteras.

Asimismo, por la expropiación de la propiedad privada y la nacionalización de las principales industrias, además de poner en cuestión el derecho de Israel a existir.

Según CNN, las publicaciones de Ávila Chevalier han suscitado un intenso escrutinio en medio de su desafío al congresista Adriano Espaillat, un legislador que preside el Caucus Hispano del Congreso, integrado por más de 43 legisladores.

Informes previos de los medios New York Post y Político destacaron varias publicaciones eliminadas en las redes sociales, donde Ávila Chevalier criticaba a la Policía, a Israel y a políticos demócratas, emitiendo además declaraciones racistas contra mujeres blancas.

Las publicaciones eliminadas también reflejaban hostilidad hacia destacados demócratas, expresada en términos soeces y vulgares, tras la decisión de Bernie Sanders poner fin a su campaña presidencial de 2020.

«Esto es para el DNC: tú, gran perra blanca (Hillary Clinton), asquerosa y fraudulenta del statu quo; ¿por qué sacaste a Bernie de la maldita contienda con tu insignificante y sucia actitud de supresión del voto? ¡Tú, perra que celebras elecciones en plena pandemia!», rezaba una publicación de Ávila Chevalier de abril de 2020.

«No tengo matices que añadir: que se joda Kamala Harris», publicó después de que Harris dijera a los migrantes guatemaltecos, en septiembre de 2021, que no entraran ilegalmente a los Estados Unidos.

Una revisión realizada por CNN KFile, de cientos de publicaciones y retuits eliminados, reveló mensajes que abogaban por la abolición de la Policía, las cárceles y las fronteras; tuits sobre el comunismo; llamados a favor de fronteras abiertas y cero deportaciones.

«Un mundo sin fronteras, al igual que un mundo sin prisiones ni policía, es posible, necesario y constituye el único camino moral a seguir», rezaba un retuit de Ávila Chevalier, eliminado en septiembre de 2021.

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, compartió un mensaje que abogaba por una intervención gubernamental masiva para tomar el control de grandes sectores de la economía.

Proponía nacionalizar los servicios públicos, hospitales y compañías farmacéuticas; suspender el pago de alquileres e hipotecas; disolver las compañías de seguros de salud privadas; y confiscar las grandes empresas.

Se recuerda que «confiscar todas las propiedades de los propietarios» fue lo que hicieron Hugo Chávez en Venezuela y los Castro en Cuba, lo que llevó a la ruina a estas naciones comunistas.