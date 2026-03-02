Caminata comunitaria promueve la protección del medio ambiente en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.- Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso ciudadano con la preservación del entorno, se realizó la caminata y actividad comunitaria “Por la Patria: Rescatando el Medio Ambiente”, en el municipio de Santo Domingo Este.

La jornada inició en la intersección de la avenida Venezuela con la calle Club Rotario y culminó en el Parque Juan Pablo Segundo, donde se desarrolló el acto central, enviando un mensaje de unidad comunitaria y responsabilidad colectiva en favor del medio ambiente.

La actividad fue convocada y coordinada por la Asociación de Juntas de Vecinos La Unión Comunitaria SDE, presidida por el señor Daniel Peguero, quien resaltó la importancia de impulsar acciones sostenibles desde las comunidades como eje fundamental del desarrollo social.

El evento contó con el respaldo del alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, así como con la presencia de la directora de la Regional 10 de Educación, Dominga Sosa, acompañada por representantes de los distritos educativos 10-03 y 10-04, docentes y estudiantes de diversos centros educativos.

Asimismo, participó el pastor Ezequiel Molina Rosario; en representación de la Presidencia de la República Dominicana estuvo presente el señor Joel Acevedo, quien valoró positivamente la organización y el impacto social de la iniciativa.

La directiva organizadora expresó su agradecimiento al Centro de Terapia Física y Rehabilitación RENEW, quien estuvo representado por la licenciada Patricia Turbí y Esteban Acosta, por la donación de materiales de apoyo que contribuyeron al éxito de la actividad.

De igual manera, se destacó la activa participación de los residentes del sector, señalando que esta caminata marca el lanzamiento formal de un plan de trabajo comunitario orientado a la educación ambiental y la preservación del entorno.

Durante su intervención, Daniel Peguero informó que en los próximos días, junto a su equipo y en alianza con diversos sectores sociales, se pondrán en marcha acciones educativas que incluirán visitas a centros educativos, jornadas de orientación en intersecciones semaforizadas, presentación de murales en parques e iglesias, entre otras estrategias de concienciación comunitaria.

Al concluir la actividad, el presidente de la asociación enfatizó que “el medio ambiente es la fuente donde reposa la vida, y su preservación debe ser una responsabilidad compartida por todos los sectores, coordinados desde la comunidad”. En ese mismo sentido, la directora regional Dominga Sosa expresó que amar el medio ambiente es, en esencia, amar a la patria.

