Cámara de Diputados convierte en Ley supresión de candidaturas independientes

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y que deroga la legislación 15-19, a los fines de suprimir del sistema de elecciones las candidaturas independientes.

Con la aprobación, los diputados convirtieron en Ley el proyecto de modificación y solo está pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La normativa fue objeto de estudio por parte de una Comisión Especial, la cual rindió al pleno un informe favorable, solicitando el voto favorable para su aprobación.

En el informe, la Comisión expresa que la supresión de las candidaturas independientes, por no enmarcarse en el diseño constitucional establecido, contribuye a garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de representación, suplencia y gobernabilidad, evitando distorsiones en el sistema democrático y fortalecimiento del rol estructural de los partidos políticos como vía que el constituyente previó para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.

También, formula que el diseño constitucional dominicano organiza la participación política a través de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución, el cual debe interpretarse de manera armónica con el párrafo I del artículo 77, el numeral 6 del artículo 129 y el párrafo II del artículo 201 de la propia Carta Magna.

Otros proyectos

Los diputados aprobaron, además, en primera discusión el proyecto de ley que designa con el nombre de Boulevard Turístico Rafael De Jesús Perelló, la circunvalación de Baní, provincia Peravia, sometido vía la Cámara de Diputados por Willy Sánchez, representante de esa provincia.

En una ponencia para motivar la aprobación del proyecto, el diputado dijo que el señor Rafael de Jesús Perelló Abreu, hijo distinguido de Baní, fue un empresario visionario, filántropo y promotor de la cultura, quien a través de su liderazgo en Industrias Banilejas (INDUBAN), reconocida por su marca “Café Santo Domingo”, contribuyó a la generación de empleos, al impulso de las oportunidades y aportes significativos del desarrollo económico y social de su ciudad natal y de toda la República Dominicana.

Asimismo, aprobaron en segunda discusión, el proyecto de ley mediante el cual se declara el día 19 de noviembre de cada año como “Día del Geriatra”, una propuesta legislativa de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D´Aza.

Además, aprobaron en segunda discusión, el proyecto de ley que designa con el nombre Dr. Elpidio Peña Amparo, el edificio donde actualmente funciona la Dirección Provincial de Salud (DPS) antiguo hospital público de la provincia Monte Plata, propuesto por el diputado Oscar Morel.