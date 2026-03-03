Cámara de Diputados aprueba proyecto que crea Sistema Nacional de Alerta RD

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en primera lectura, el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD.

“Se crea el Sistema Nacional de Alertas (Alerta RD) como mecanismo de difusión inmediata y masiva de información sobre personas desaparecidas, con el fin de movilizar a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sociedad civil en la búsqueda, localización, recuperación y resguardo de las personas desaparecidas, de acuerdo a su situación de vulnerabilidad, así como otros tipos de alertas de peligro inminente que pudiesen generarse”, estipula la propuesta de ley sometida por los diputados Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló .

También, los diputados aprobaron en única discusión, la resolución aprobatoria del acuerdo en el marco de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, del 19 de junio de 2023, suscrito en la Secretaría General de la Naciones Unidas el día 20 de septiembre de 2023.

La iniciativa legislativa fue sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo, vía el Senado de la República y aprobada en esa a la del Congreso.

Al ponderar el acuerdo, el presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Ignacio Aracena, informó que este fue declarado conforme a la Constitución dominicana, mediante sentencia TC 040625, del 24 de junio del 2025.

Los diputados rindieron un minuto de silencio a la memoria de Enerolisa Núñez, quien dedicó su vida a la preservación y difusión de la salve y una de las principales exponentes de la música afro-dominicana.

Al finalizar los trabajos legislativos de este martes, los diputados fueron convocados a sesionar mañana miércoles 4 del mes en curso, a las 10:00 de la mañana.

Visited 5 times, 5 visit(s) today