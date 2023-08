Califica de burla presencia de Abinader en Desfile Dominicano de Manhattan

NUEVA YORK.- La presencia del presidente Luis Abinader como “Gran Mariscal” en el Desfile Dominicano de Manhattan este próximo domingo es una burla a la comunidad quisqueyana en esta ciudad, la mas grande residente en todo el exterior.

El señalamiento es del miembro de la Dirección Central (DC) del partido Fuerza del Pueblo (FP) y coordinador general del proyecto “300 con Leonel” en esta ciudad, que dirige Geraldo Rosario.

Rosario precisa que “un presidente que le prometió a esta diáspora la eliminación de los 10 dólares que pagamos para ir a nuestro propio país, rebajar los impuestos a los pasajes aéreos, y no ha cumplido, promesas hechas desde hace varios años

Asimismo, los pasaportes y otros documentos consulares en la Gran Manzana cuestan más del doble que en República Dominicana, promesas incumplidas y otros males que afectan a los quisqueyanos en la urbe, responsabilidad del gobierno y no los resuelve, aun así el mandatario tiene la cara dura de venir al “Desfile” como si lo estuviera haciendo bien, una burla, dice.

El alto dirigente político indico que Abinader y su gobierno no respetan a los dominicanos del exterior ya que con el solo hecho de recibir el país 10 mil millones de dolares en remesas en los últimos años, con ello contribuyendo enormemente a la estabilidad cambiaria.

Además, las reservas en dólares del país es para tener mejor trato de un gobierno que viene a entregar una cantidad insignificante de apartamentos ante una comunidad de más de 1 millón de personas en la Metrópoli, una burla, reitera Rosario.

El gobierno de las improvisaciones tiene a los dominicanos en esta urbe y en el resto del mundo en un stress permanente ya que cuando suenan los teléfonos de llamadas desde RD las noticias son: “atracaron a fulano”, “mataron a mengano”, “secuestraron al vecino”, cuando no es que el dinero no alcanza hay que mandar más porque todo esta muy caro.

Rosario llamo a la reflexión a los dominicanos en esta ciudad y ha no confundir la parte cultural del “Desfile”, de enaltecer la dominicanidad con esta visita no deseada; no podemos apoyar las malas acciones de un presidente que viene en busca subir su popularidad a como de lugar, por eso viene a esta actividad para aprovecharse del sentimiento patrio de los que estamos en NYC, y lo hace porque los números no le están dando, su reelección es un fracaso anticipado.

Añadió que al desfile se va para enaltecer la dominicanidad y este gobierno esta acabando con la Patria que somos todos nosotros, concluyó Rosario.