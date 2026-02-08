Benigno Encarnación propone reforma al sistema de comercialización agropecuaria

Santo Domingo, R.D. – El ingeniero Benigno Encarnación, secretario nacional de Organización del Frente Agropecuario del PRM, plantea la necesidad urgente de reformar el sistema de comercialización agropecuaria, al señalar que la excesiva cadena de intermediación es la principal causa del alto costo de los alimentos en la República Dominicana, a pesar del crecimiento sostenido de la producción nacional.

Encarnación, quien cuenta con un diplomado en Comercialización Agropecuaria obtenido en Costa Rica mediante un convenio entre INESPRE, CENADA y la Embajada de Israel, explicó que los intermediarios se llevan más del 60% del valor final de los productos. Esto genera que los productores reciban precios injustos y que los consumidores paguen hasta tres o cuatro veces más por los rubros básicos.

El dirigente destacó que durante los gobiernos del presidente Luis Abinader, el país ha mantenido la seguridad alimentaria incluso en medio de la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, gracias a medidas estratégicas sin precedentes. Entre ellas se incluyen:

– Inyección de 5 mil millones de pesos al Banco Agrícola con tasas preferenciales

– Reestructuración de deudas para pequeños productores

– Ley de desmonte de aranceles para 68 productos importados

– Asignación de más de 5 mil millones de pesos para amortiguar el alza de fertilizantes, especialmente la urea

Estas acciones han permitido que la producción agropecuaria supere la demanda interna durante casi seis años consecutivos, además de impulsar las exportaciones de rubros como tabaco, cacao, aguacate, huevos y uvas de mesa, incrementando el aporte del sector al Producto Interno Bruto (PIB).

No obstante, Encarnación advirtió que este buen desempeño no se refleja en los precios al consumidor, debido a un sistema de comercialización que distorsiona el mercado y afecta la percepción pública del Gobierno.

En ese contexto, informó que ha presentado una propuesta y anteproyecto orientados a ordenar la comercialización agropecuaria, reducir la intermediación y garantizar precios justos para productores y consumidores. El proyecto busca que el productor reciba al menos el 30% del valor final del producto, mientras que el resto se traduzca en menores costos para el público.

Entre los detalles clave del anteproyecto se incluyen:

– Límite de márgenes: Establecer un tope máximo del 20% para los márgenes de ganancia de cada intermediario en la cadena, con supervisión por parte de organismos reguladores.

– Sistema de acopio público-privado: Crear centros regionales de acopio administrados conjuntamente por el Estado y asociaciones de productores, para agilizar la comercialización directa.

– Plataforma digital de precios: Implementar un portal en línea que publique en tiempo real los costos de producción, los precios de acopio y los valores recomendados en puntos de venta, con actualizaciones diarias para productos básicos como arroz, frijoles, tubérculos y hortalizas.

– Certificación de intermediarios: Establecer requisitos mínimos de capacitación y registro para quienes se dediquen a la intermediación agropecuaria, con el fin de reducir la cantidad de actores innecesarios en la cadena.

– Apoyo a cooperativas: Asignar recursos para la modernización de infraestructura de asociaciones de productores, incluyendo equipos de procesamiento y transporte, para que puedan llegar directamente a supermercados y mercados públicos.

«El campo está produciendo y el Gobierno ha cumplido. Ahora necesitamos corregir la comercialización para proteger al pueblo y al productor. Mi interés es aportar soluciones concretas a mi gobierno y a mi presidente, Luis Abinader», expresó

