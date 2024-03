Beneficios de la seguridad social para los policías pensionados

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Los miembros de la Policía Nacional en República Dominicana (PN) gozan de un sistema de seguridad

social que ofrece niveles de protección superiores a los que establece la Ley 87-01 del Sistema

Dominicano de Seguridad Social, aunque en algunos aspectos los beneficios son similares.

En lo referente al seguro de salud, los agentes policiales activos tienen cobertura similar al régimen

contributivo de los empleados formales, solo que su administradora de riesgos de salud (ARS) es el

Seguro Nacional de Salud (Senasa), sin libertad de elección de otra ARS.

En cuanto a la cubertura de riesgos laborales, se establece protección también similar a la que reciben

los trabajadores formales públicos y privados.

Sin embargo, hay algunos aspectos en que el beneficio es más ventajoso. Por ejemplo, en lo referente a

la pensión por vejez, antigüedad en el servicio o discapacidad, su plan de retiro es de reparto, no de

capitalización individual, y al momento de concluir 30 años de cotización se pueden retirar con 55 años,

no 60 años como dice la Ley 87-01. También se les contabilizan los años de servicio prestado en otras

instituciones mientras son policías activos, por lo que su retiro puede ser antes de las tres décadas.

Además, tras llenar todos los requisitos de lugar, la pensión para el policía retirado siempre será por el

100% de su promedio salarial en el momento del retiro, lo cual es una ventaja que no se aplica en otros

sistemas de pensiones.

Otra ventaja es la relacionada con la pensión de sobrevivencia, es decir, la que reciben los familiares

directos cuando el policía muere. En esos casos les toca una pensión a su cónyuge y los hijos menores de

edad. En caso de que el hijo adquiera mayoría de edad, pero estudie, puede mantener el beneficio hasta

cumplir los 25 años. En el sistema de seguridad social regular el límite es de 21 años para los hijos que

estudian.

También, en el sistema de pensiones de la Ley 87-01 no se incluye a los padres como herederos de la

pensión del trabajador fallecido, pero si es policía sí. Siempre que los padres tengan más de 55 años de

edad y no disfruten de ingresos que les faciliten su manutención de forma efectiva.

Pero hay un beneficio también adicional para los policías pensionados, que no se les otorga a otros

empleados. Se trata de la llamada “indemnización por retiro”. Esta facilidad está contemplada en el

Artículo 14 de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional.

“En todos los casos en que miembros de la Policía Nacional fueren retirados, además de la pensión

acordada por la ley, recibirán una suma de dinero de acuerdo con la escala establecida por el Consejo

Superior Policial”, indica el Artículo 124.

Esa escala, que es determinada por el Consejo Superior Policial, establece montos específicos, que son

remitidos por el Comité de Retiro de la PN (Corepol) al Ministerio de Hacienda, a los fines de que se

emitan los pagos correspondientes a cada pensionado. Eso es, adicional a su pensión.

Aunque la Ley 590-16 data del año 2016, durante los cinco años siguientes, el Gobierno de turno nunca

cumplió con los pagos de las indemnizaciones correspondientes. Fue durante la presente gestión

gubernamental cuando se comenzó a honrar ese compromiso.

Hasta la fecha, cerca de 6,000 agentes policiales retirados califican para recibir la indemnización, de los

cuales la mitad ya han recibido los pagos y cerca de 3,000 están en proceso.

El mayor atraso se produjo, precisamente, porque el Ministerio de Hacienda debió habilitar los recursos

para cumplir con el grueso de agentes pensionados entre los años 2016 y 2021, mientras que a partir del

2022 se vienen realizando los levantamientos de datos de forma más expedita.

La indemnización por retiro a los agentes de la policía se establece por escalafón mediante resolución,

por lo que varía en monto de acuerdo al rango y posición de cada miembro pensionado. Aun así, se trata

de un aporte extra del que no disfrutan otros servidores públicos, lo cual se atribuye a que su labor es de

alto riesgo, especialmente para los que realizan trabajos de patrullaje, prevención y enfrentamiento del

delito en distintas circunstancias.