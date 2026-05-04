Banco Popular, reconocido entre los mejores lugares para trabajar del país por Great Place to Work®

La Romana, R.D. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en la República Dominicana, según el ranking de Great Place to Work®, tras un proceso de evaluación basado en la percepción de sus colaboradores y su experiencia en el entorno laboral.

La entidad financiera, que cuenta con la certificación Great Place to Work®, se integró a una red global de empresas líderes en experiencia del empleado y fue reconocida como el único banco múltiple del país dentro del top 10 del ranking 2026, consolidando su liderazgo en cultura organizacional dentro del sistema financiero.

Esta distinción internacional revalida que la organización cumple con estándares mundiales en materia de cultura y clima laboral, reflejando la confianza, el compromiso y la valoración positiva de sus colaboradores, así como la coherencia entre las políticas institucionales y la experiencia diaria de su capital humano.

El reconocimiento al Banco Popular se produce tras la certificación Great Place to Work® obtenida en 2025, en la cual el 93% de sus colaboradores lo calificó como un excelente lugar para trabajar, evidenciando altos niveles de compromiso, satisfacción y orgullo institucional.

Este resultado refleja una cultura organizacional sólida, basada en la confianza y la valoración del talento, que se traduce en equipos más motivados, mayor sentido de pertenencia y una contribución sostenida a la excelencia en el servicio.

Asimismo, el banco destaca con resultados sobresalientes en dimensiones clave como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, posicionándose de forma competitiva en la República Dominicana y el Caribe. En este mismo sentido, la organización impulsa una cultura de innovación inclusiva (“Innovation By All”), orientada a maximizar el potencial humano y promover el crecimiento sostenible.

La certificación respalda el enfoque del banco en el sostenimiento de su cultura organizacional basada en valores, el bienestar integral de sus colaboradores, así como en la eficiencia, la satisfacción del cliente y el impacto social. Asimismo, se reafirma el compromiso con la equidad, imparcialidad y transparencia en la gestión del talento, fortaleciendo prácticas competitivas en el sector financiero.

Great Place to Work® es una firma global de consultoría que evalúa y reconoce culturas organizacionales basadas en la confianza, el orgullo y el sentido de equipo. Su modelo se sustenta en dos pilares, Trust Index™, que recoge la voz de los colaboradores y mide dimensiones clave como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, y Culture Brief & Culture Audit™, que analiza las prácticas, valores y estructura organizacional.

La certificación es un sello de garantía que mejora la reputación de la empresa como marca empleadora, facilitando la atracción y retención del talento, así como el desempeño general de los equipos.

Orgullo de equipo

La señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, encabezó la delegación del Banco Popular que recogió la distinción del ranking Great Place to Work®, valorando este posicionamiento como resultado de una gestión consistente centrada en las personas.

“En el Popular hemos construido una cultura que apuesta por el desarrollo, la equidad y la confianza, reconociendo el valor del aporte individual y colectivo. Nuestra gente es, y seguirá siendo, nuestra mayor fortaleza”, afirmó la ejecutiva.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó que este logro es un hito en la trayectoria institucional de la organización.

“Este reconocimiento representa un nuevo avance en nuestra historia organizacional y nos impulsa a seguir evolucionando con determinación, visión de largo plazo y sentido de propósito. Expresamos nuestro agradecimiento a colaboradores, gerentes y ejecutivos, quienes encarnan los valores del Popular y hacen posible ofrecer a nuestros clientes una experiencia de servicio de excelencia”, indicó el ejecutivo.

Gestión del talento y desarrollo organizacional

El Banco Popular sustenta su gestión en un capital humano que impulsa su propósito institucional, con una fuerza laboral diversa y en constante evolución. La entidad cuenta con 8,121 colaboradores en promedio, con una plantilla integrada en un 59% por mujeres, así como una participación femenina destacada en posiciones de liderazgo, donde el 52% de las posiciones gerenciales y vicepresidenciales son ocupadas por mujeres.

Asimismo, durante 2025 la organización fortaleció el desarrollo de sus colaboradores con 878 promociones internas, además de realizar 971 nuevas contrataciones, de las cuales el 77% corresponde a la generación Z. En materia de formación, impulsó el aprendizaje continuo con un 18% de incremento en cursos y capacitaciones, más de 1.5 millones de horas de capacitación impartidas y 72,258 cursos completados, consolidando una cultura enfocada en el crecimiento profesional y la excelencia operativa.

En paralelo, el bienestar integral de sus colaboradores constituye un eje clave de su estrategia de cultura organizacional. En 2025, la entidad fortaleció esta dimensión con iniciativas como el Centro Deportivo Popular, diseñado para promover la salud física y mental mediante actividades recreativas y deportivas, el cual registró 7,860 usos durante el último semestre del año, evidenciando la acogida positiva entre los colaboradores.

Estas acciones se complementan con el reconocimiento a su estrategia de bienestar por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consolidando un enfoque integral que abarca dimensiones profesionales, emocionales, físicas, sociales y financieras.

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