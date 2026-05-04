Expo Pymes Banreservas cierra con finamientos superiores a los RD$17,200 millones

Santo Domingo.- Expo Pymes Banreservas 2026 cerró con financiamientos que superan los RD$17,200 millones destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el país.

La institución financiera informó que, durante la jornada, efectuada del 2 de marzo al 30 de abril, se recibieron más de 25,000 solicitudes de crédito, lo que refleja el alto interés del sector productivo por acceder a condiciones financieras favorables para fortalecer y expandir sus negocios.

Indicó que la mayor demanda de servicios se concentró en el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y Duarte, mientras que la región nordeste lideró el volumen de desembolsos, con RD$2,279 millones, evidenciando el dinamismo de esa zona en la actividad empresarial.

En comparación con la edición anterior, la feria mostró un crecimiento sostenido, con un aumento de 7.5% en los desembolsos y un incremento de 33% en las solicitudes de financiamiento. Estas cifras consolidan esta feria como una de las principales plataformas de apoyo al sector pymes, precisó Banreservas.

Agregó que los recursos estuvieron destinados principalmente al comercio, servicio social y agropecuaria, con una amplia participación de emprendedores y empresarios que accedieron a los créditos con tasas competitivas y plazos ajustados a la realidad de sus proyectos.

Además de los financiamientos concedidos, Expo Pymes Banreservas integró incentivos y beneficios complementarios que incluyeron premios en efectivo, pólizas de seguros, reembolsos con tarjetas comerciales, descuentos en comercios aliados y condiciones preferenciales en servicios legales. Los participantes también recibieron capacitación mediante talleres y charlas de educación financiera.

Con esta feria, Banreservas continúa consolidando su compromiso con el fortalecimiento de las pymes, un sector clave para la generación de empleos, la innovación y el crecimiento económico del país, apostando a la inclusión financiera y al desarrollo sostenible del aparato productivo nacional.

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